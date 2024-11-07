Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı. Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.