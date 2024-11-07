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        Haberler Dünya Kadın seçmenler Kamala Harris ve Donald Trump'ı nasıl destekledi? | Dış Haberler

        Kadın seçmenler Kamala Harris ve Donald Trump'ı nasıl destekledi?

        ABD, 5 Kasım günü Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında seçim yapmak için sandık başına gitti. Öncesinde ABD tarihinin "en belirsiz" seçimi olarak nitelendirilen bu seçim kısa sürede Donald Trump'ın zaferiyle sonlandı. Seçimin sonucu ise kadınların belirlemesi bekleniyordu, peki kadınlar Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:12
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        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
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        Dünyanın beklediği 2024 ABD Başkanlık Seçimleri başladıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonlandı.

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        Bu seçimin sonucu belirleyecek en büyük faktörün ise cinsiyet olması bekleniyordu. Demokratlar, kürtaj konusunun ABD'de en önemli sorunlardan biri olması ve Donald Trump'ın geçmişte yaptığı kadın düşmanı açıklamaları sebebiyle Kamala Harris'in kadınların güçlü bir desteğini alacağına inanıyordu.

        Ancak Trump'ın kazandığı şaşırtıcı zafer bu umutları boşa çıkardı ve cinsiyetin, ırkın ve diğer kimlik unsurlarının Amerikalıların oylarını nasıl etkilediğine dair düşünceleri altüst etti.

        abdsecim
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        Mevcut sandık çıkış anketlerine dayanarak, cinsiyetin 2024 seçimlerini nasıl şekillendirdiğine dair beş çıkarım şöyle:

        1. Kadınlar Demokrat adaya oy verdi, ancak daha küçük farklarla

        Kadınlar gerçekten de Kamala Harris'i destekledi, ancak Demokrat seleflerinden daha az sayıda. CNN'e göre 2016 Demokratların adayı Hillary Clinton kadınlardan 13 puan ve 2020'de Joe Biden 2020'de 15 puan aldı. Harris ise 10 puan toplayabildi.

        2. Beyaz kadınlar hala Cumhuriyetçi adaya oy veriyor

        Kadınlar tarihsel olarak Demokratlara oy vermiş olsa da, beyaz kadınlar oy vermedi. Bunun yerine, son 72 yılda, beyaz kadınların çoğunluğu Demokrat adaya sadece iki kez, 1964 (Lyndon B. Johnson) ve 1996'da (Bill Clinton) oy verdi.

        Salı günü de tıpkı 2016 ve 2020'de yaptıkları gibi bir kez daha Trump'a oy verdiler. Ancak Harris ilerleme kaydetti; CNN'e göre onları sadece 5 puanla kaybetti.

        Burada şaşırtıcı olan, Trump'ın beyaz erkekler arasındaki liderliği 2020'de 23 puan iken 2024'te 20'ye geriledi.

        3. Trump genç kadın seçmenlerde 2020'de olduğundan daha iyi iş çıkardı

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        Şu anki sonuçlardan edinilen bilgilere göre: 18 ila 29 yaş arasındaki kadınlar Harris'i yüzde 58'e yüzde 40 oranında tercih ederken, erkek akranları Trump'ı yüzde 56'ya yüzde 42 oranında tercih etti. Ancak, Trump son yarışına kıyasla hem genç erkeklerle (2020'de yüzde 41'i ona oy vermişti) hem de genç kadınlarla (2020'de yüzde 33'ü ona oy vermişti) daha iyi iş çıkardı.

        4. Harris hem Latin kadınlar hem de erkekler arasında önemli kayıplar yaşadı

        Özellikle Latin erkekler sert bir şekilde sağa kaydı. Clinton, 2016'da Latin erkekleri 31 puanla kazandı; 2020'ye gelindiğinde, Demokratlara olan destekleri biraz azalmıştı, çünkü Biden onları 23 puanla kazanmıştı.

        Salı günü, Trump bu grubu Washington Post ve diğer yayın organları için yapılan çıkış anketlerine göre 10 puanla rahatlıkla kazandı. Bu arada Harris, Latin kadınları 24 puanla kazandı, bu zafer Clinton'ın 44 puanlık üstünlüğüyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor.

        5. Siyah kadınlar en güvenilir Demokrat seçmenler

        Uzun zamandır Demokratların en sadık destekçileri olan Siyah kadınlar hala Demokrat partinin omurgasını oluşturuyor. Harris onları 85 puanla kazandı.

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        #ABD seçim
        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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