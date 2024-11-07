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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün için flaş transfer iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!

        Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:54
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        Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle birlikte ilk 11'deki yerini dolduran Yunus Akgün, performansıyla devlerin radarına girdi.

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        UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçta da gol atan milli yıldız, yükselen bir grafik çiziyor. 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

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        BARCELONA RADARINA ALDI

        Xcatalunya'nın haberine göre; İspanyol devi Barcelona, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.

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        Teknik direktör Hansi Flick'in gelmesiyle birlikte eski günlerine dönen Katalan temslicisinin, genç ve başarıya aç isimlere yöneldiği vurgulandı.

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        15 MİLYON EURO...

        Bu transfer için Barcelona'nın 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği haberin detaylarında yer aldı.

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        24 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 882 dakika sahada kaldı.

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