Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle birlikte ilk 11'deki yerini dolduran Yunus Akgün, performansıyla devlerin radarına girdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçta da gol atan milli yıldız, yükselen bir grafik çiziyor. 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
BARCELONA RADARINA ALDI
Xcatalunya'nın haberine göre; İspanyol devi Barcelona, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.
Teknik direktör Hansi Flick'in gelmesiyle birlikte eski günlerine dönen Katalan temslicisinin, genç ve başarıya aç isimlere yöneldiği vurgulandı.
15 MİLYON EURO...
Bu transfer için Barcelona'nın 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği haberin detaylarında yer aldı.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 882 dakika sahada kaldı.