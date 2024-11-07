Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Fed Başkanı Jerome Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Powell net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi
ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.
Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.
"RİSKLER DENGEDE"
Sene başından bu yana işgücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği ve işsizlik oranının biraz yükselmiş olsa da düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilen karar metninde "Enflasyon, Komite'nin yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bir miktar yüksek seyrediyor" ifadeleri yer aldı.
FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.
Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerine doğru önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Çekirdek enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.
POWELL'DAN SEÇİM YORUMU
Toplantının soru-cevap kısmında Powell'a Trump'ın seçilmesiyle Fed'in para politikasında bir ayarlama yapıp yapmayacağı soruldu.
Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak "Bildiğiniz gibi pek çok şey ekonomiyi etkiler. Şu anda ekonomi politikalarının ne zaman ve ne ölçekte değişeceğini bilmiyoruz. Bu değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Özellikle de maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerimize etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Tahmin etmiyoruz, yorumda bulunmuyoruz, varsayımda bulunmuyoruz. Prensip olarak tüm yönetimlerin ekonomi politikaları zaman içerisinde hedeflerimize ulaşma konusunda etkili olabilir. Pek çok farklı etkenle beraber bunları da değerlendiririz" dedi.
TRUMP İSTERSE İSTİFA EDER Mİ?
Powell seçimden zaferle ayrılan Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise tek kelimeyle cevap verdi: "Hayır."
Powell bunun yanında yasaların Başkanın kendisini veya diğer Fed başkanlarını görevden almaya izin vermediğini ifade etti.
Detaylar geliyor...