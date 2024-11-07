Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.946,13 %0,95
        DOLAR 34,2301 %0,07
        EURO 37,0362 %0,81
        GRAM ALTIN 2.963,12 %1,29
        FAİZ 44,70 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 34,95 %1,88
        BITCOIN 76.651,00 %0,91
        GBP/TRY 44,5663 %1,05
        EUR/USD 1,0800 %0,66
        BRENT 75,64 %0,96
        ÇEYREK ALTIN 4.844,70 %1,29
        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı, Başkan Powell kritik Trump sorusunu cevapladı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Fed Başkanı Jerome Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Powell net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 22:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

        Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

        FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

        "RİSKLER DENGEDE"

        Sene başından bu yana işgücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği ve işsizlik oranının biraz yükselmiş olsa da düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilen karar metninde "Enflasyon, Komite'nin yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bir miktar yüksek seyrediyor" ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.

        Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerine doğru önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Çekirdek enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.

        POWELL'DAN SEÇİM YORUMU

        Toplantının soru-cevap kısmında Powell'a Trump'ın seçilmesiyle Fed'in para politikasında bir ayarlama yapıp yapmayacağı soruldu.

        Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak "Bildiğiniz gibi pek çok şey ekonomiyi etkiler. Şu anda ekonomi politikalarının ne zaman ve ne ölçekte değişeceğini bilmiyoruz. Bu değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Özellikle de maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerimize etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Tahmin etmiyoruz, yorumda bulunmuyoruz, varsayımda bulunmuyoruz. Prensip olarak tüm yönetimlerin ekonomi politikaları zaman içerisinde hedeflerimize ulaşma konusunda etkili olabilir. Pek çok farklı etkenle beraber bunları da değerlendiririz" dedi.

        TRUMP İSTERSE İSTİFA EDER Mİ?

        Powell seçimden zaferle ayrılan Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise tek kelimeyle cevap verdi: "Hayır."

        Powell bunun yanında yasaların Başkanın kendisini veya diğer Fed başkanlarını görevden almaya izin vermediğini ifade etti.

        Detaylar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Putin'den Trump'a tebrik
        Putin'den Trump'a tebrik
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?