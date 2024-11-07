21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı!
Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES), 21 yaş altı en değerli futbolcular listesini açıkladı. Listede ilk 10'da A Milli Futbol Takımı'ndan 2 futbolcu da yer aldı.
Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES), 21 yaş altı en değerli futbolcular listesini açıkladı. İlk 10'da A Milli Futbol Takımı'ndan 2 futbolcu yer alırken; Süper Lig'den de 2 isim kendine yer buldu.
İşte CIES'e göre 21 yaş altı en değerli futbolcular...
98- YASİN ÖZCAN
Kasımpaşa - 14.8 milyon Euro
63- CAN UZUN
E. Frankfurt - 24.4 milyon Euro
50- SEMİH KILIÇSOY
Beşiktaş - 28.8 milyon Euro
10- KENAN YILDIZ
Juventus - 72.3 milyon Euro
9- KOBBIE MAINOO
M. United - 74.8 milyon Euro
8- ARDA GÜLER
R. Madrid - 76.7 milyon Euro
7- RICO LEWIS
M. City - 87.2 milyon Euro
6- ENDRICK
R. Madrid - 97.7 milyon Euro
5- JOAO NEVES
PSG - 99.8 milyon Euro
4- SAVIO MOREIRA (SAVINHO)
M. City - 101 milyon Euro
3- WARREN ZAIRE-EMERY
PSG - 109 milyon Euro
2- ALEJANDRO GARNACHO
M. United - 114.8 milyon Euro
1- LAMINE YAMAL
Barcelona - 180.9 milyon Euro