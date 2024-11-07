AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor.

STAT: AZ Stadyumu

HAKEM: John Beaton (İskoçya)

SAAT: 23.00

YAYIN: TRT 1

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, İsmai, Amrabat, Fred, Maximin, Tadic, Dzeko

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puan topladı.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

İKİ TAKIM 3. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.