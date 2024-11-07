AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
AZ Alkmaar-Fenerbahça maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dördüncü maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan üç maç sonunda 5 puan topladı. AZ Alkmaar'ın ise 3 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor.
STAT: AZ Stadyumu
HAKEM: John Beaton (İskoçya)
SAAT: 23.00
YAYIN: TRT 1
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, İsmai, Amrabat, Fred, Maximin, Tadic, Dzeko
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puan topladı.
Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
İKİ TAKIM 3. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.
Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.
MOURINHO CEZALI
Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübede yer almıyor.