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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        AZ Alkmaar-Fenerbahça maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dördüncü maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan üç maç sonunda 5 puan topladı. AZ Alkmaar'ın ise 3 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:08
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor.

        STAT: AZ Stadyumu

        HAKEM: John Beaton (İskoçya)

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, İsmai, Amrabat, Fred, Maximin, Tadic, Dzeko

        UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puan topladı.

        Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

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        İKİ TAKIM 3. RANDEVUDA

        Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

        Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

        MOURINHO CEZALI

        Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübede yer almıyor.

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