Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme!

"YAPI VAR DİYORLAR, BUNA GÜLÜP GEÇİYORUM"

"Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?"

- Okan Buruk: "Vallahi herhalde buna hep gülüyoruz ama maalesef... Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey değil! Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Yoruluyoruz. Bütün sezon çalışıyoruz. İnanılmaz bir emek sonunda şampiyon oluyorsunuz, diğer taraf, "Bizim hakkımızdı, yapı var." diyor. Bunlara gülüp geçiyorum! Saha içinde kalmamız lazım bizim. Bizim burada en iyi şekilde yarışmamız lazım. Türkiye'de yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki açıklamalar, emeğe saygısızlık! Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray'ın sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu kazanacak sonunda. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey kazanamayız."