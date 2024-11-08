Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesi güncellendi.

Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 126'ya yükseldi.

7 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde 13 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise 12 marka bulunuyor.

Bakanlığın son testlerinde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.