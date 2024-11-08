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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:28
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        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesi güncellendi.

        Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 126'ya yükseldi.

        7 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde 13 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise 12 marka bulunuyor.

        Bakanlığın son testlerinde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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