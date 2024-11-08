Galatasaray'da Mauro Icardi sezonu kapattı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Yapılan duyuruda, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

ICARDI SEZONU KAPATTI!

Son bilgileri aktaran HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, "Galatasaray'da Mauro Icardi'nin MR sonuçları çıktı ve Arjantinli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Aynı zamanda menisküs hasarı da bulunuyor. 6 ila 8 ay gibi tedavi süresine tekabul ediyor. Yani kısaca Icardi sezonu kapattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.