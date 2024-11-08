Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        Title

        "Adaletten kültürel kodlara ailelerin güçlendirilmesine kadar pek çok meseleyi burada hep birlikte ele aldık. Çok sayıda karar teklif ve tavsiye gündeme getirildi. Yol gösterici olan bu müktesebattan biz de istifade ettik ve ediyoruz. Zirvenin kadınların yanı sıra tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim 'den niyaz ediyorum. Uzmanları ve konuşmacıları canı gönülden tebrik ediyorum.

        Tarih bize dünyamızın genel anlamda her yüzyılda bir kabuk değiştirdiğini yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor. Teknoloji kolay ve hızlı iletişim kadar doyumsuzluk da üretmek de ve yeni üretim araçlarını hayatımıza sokmaktadır. Yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın hayatını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın biricikliğinin örselendiğini görüyoruz. İnsanın geleceği hakkında endişe etmekten kendimizi alamıyoruz. Tüm bu değişim beklentilerin değişmesine yol açıyor.

        Dijital hegemonya giderek artıyor. Teknolojinin, özellikle yapay zekanın adaletsizlikleri derinleştiren yönü kimi zaman göz ardı ediliyor. Yapay zekanın mağdurları arasında ilk sırada kadınlar var. Kadınlar yapay zekanın eşitsizlikleri artıran çirkin yüzüne çok fazla maruz kalmaktadır. Kadının metalaştırıldığı adının olmadığı, kadının üretimden, akademiden dışlandığı sistem adaletsizliktir.

        Yapay zeka konusunda adım atılmalı. Eşref-i mahlukat olan insanı merkeze almayan, ona hizmet etmeyen, hiçbir gelişmenin hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"