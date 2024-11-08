Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.148,93 %2,27
        DOLAR 34,3545 %0,34
        EURO 37,0871 %0,06
        GRAM ALTIN 2.970,25 %-0,20
        FAİZ 44,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,80 %-1,06
        BITCOIN 76.143,00 %0,24
        GBP/TRY 44,5558 %-0,09
        EUR/USD 1,0794 %-0,10
        BRENT 74,86 %-1,02
        ÇEYREK ALTIN 4.855,91 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı

        ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın destekçilerinden milyarder Elon Musk, Avrupa'daki enerji fiyatlarını eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçileri arasında yer alan milyarder Elon Musk, sonucun ardından ABD ekonomisinin 'hiç olmadığı kadar güçleneceği' mesajını vermişti.

        Trump'ın seçilmesiyle birlikte danışmanlık görevi vereceğini açıkladığı Musk, Avrupa ve özellikle de İngiltere'nin politikalarını ise sık sık eleştiriyor.

        Paylaşımlarına seçim sonrası da ara vermeden devam eden Elon Musk bu kez de Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinden hükümetleri eleştirdi.

        Sahibi olduğu X hesabında, bir kullanıcının, sanayi kullanıcıları için 2023 ortalama elektrik fiyatlarını paylaştığı grafiği alıntılayan Musk "Vay canına, İngiltere ve Avrupa'da elektrik fiyatları inanılmaz yüksek" notunu düştü.

        REKLAM

        Bazı kullanıcılar bu paylaşımı Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'da artan enerji fiyatlarıyla Musk'ın dalga geçmesi olarak yorumlarken bazı kullanıcılar ise paylaşımın, Musk'ın İngiltere hükümeti ile son dönemlerde artan gerginliği nedeniyle yapıldığını belirtti.

        MUSK'IN İNGİLİZ HÜKÜMETİ İLE GERGİNLİĞİ

        İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Ağustos ayında üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet eylemlerinin ardından gerginlik tırmanmıştı.

        Olayların ardından hükümet aşırı sağcılara karşı sert tepki göstermiş, medyayı denetleyen düzenleyici kurum olan Ofcom'a da, ırkçı paylaşımların engellenmemesi nedeniyle X'e ceza verme çağrısı yapılmıştı.

        Bu süreçte X'in sahibi Musk, Liverpool kentindeki ayaklanmaya ilişkin bir videonun altına "İç savaş kaçınılmaz" yorumu yapmıştı. Musk, bu paylaşımı sonrası Başbakan Keir Starmer’ı ve İşçi Partisi hükümetini hedef alan paylaşımlarına devam ederek "Sovyetler Birliği mi yoksa İngiltere mi?" yorumunu yapmış, İngiliz hükümet yetkililerinin sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

        MUSK'IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞLERİ

        Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, savaş öncesi çoğunlukla Rus enerjisine bağımlı olan Avrupa için oldukça zorlu bir süreç başladı. Bu, enerji fiyatlarının da ciddi anlamda yükselmesine ve 'enerji krizi'ne yol açtı.

        Birçok hükümet yenilenebilir enerji sürecini açarken, politikalar her Avrupa ülkesi için aynı derecede olumlu olmadı. Özellikle İngiltere'de enerji fiyatları büyük tartışmalara yol açıyor.

        Musk'ın desteklediği Trump hükümeti ise yeni dönemde hem fosil yakıtlara geri dönüş ve destek sinyali verirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Harris destekçileri tarafından Putin'i destek vermekle suçlanıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"