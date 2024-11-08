Elon Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçileri arasında yer alan milyarder Elon Musk, sonucun ardından ABD ekonomisinin 'hiç olmadığı kadar güçleneceği' mesajını vermişti.

Trump'ın seçilmesiyle birlikte danışmanlık görevi vereceğini açıkladığı Musk, Avrupa ve özellikle de İngiltere'nin politikalarını ise sık sık eleştiriyor.

Paylaşımlarına seçim sonrası da ara vermeden devam eden Elon Musk bu kez de Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinden hükümetleri eleştirdi.

Sahibi olduğu X hesabında, bir kullanıcının, sanayi kullanıcıları için 2023 ortalama elektrik fiyatlarını paylaştığı grafiği alıntılayan Musk "Vay canına, İngiltere ve Avrupa'da elektrik fiyatları inanılmaz yüksek" notunu düştü.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Ağustos ayında üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet eylemlerinin ardından gerginlik tırmanmıştı.

Bazı kullanıcılar bu paylaşımı Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'da artan enerji fiyatlarıyla Musk'ın dalga geçmesi olarak yorumlarken bazı kullanıcılar ise paylaşımın, Musk'ın İngiltere hükümeti ile son dönemlerde artan gerginliği nedeniyle yapıldığını belirtti.

Bu süreçte X'in sahibi Musk, Liverpool kentindeki ayaklanmaya ilişkin bir videonun altına "İç savaş kaçınılmaz" yorumu yapmıştı. Musk, bu paylaşımı sonrası Başbakan Keir Starmer’ı ve İşçi Partisi hükümetini hedef alan paylaşımlarına devam ederek "Sovyetler Birliği mi yoksa İngiltere mi?" yorumunu yapmış, İngiliz hükümet yetkililerinin sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

Olayların ardından hükümet aşırı sağcılara karşı sert tepki göstermiş, medyayı denetleyen düzenleyici kurum olan Ofcom'a da, ırkçı paylaşımların engellenmemesi nedeniyle X'e ceza verme çağrısı yapılmıştı.

MUSK'IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞLERİ

Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, savaş öncesi çoğunlukla Rus enerjisine bağımlı olan Avrupa için oldukça zorlu bir süreç başladı. Bu, enerji fiyatlarının da ciddi anlamda yükselmesine ve 'enerji krizi'ne yol açtı.

Birçok hükümet yenilenebilir enerji sürecini açarken, politikalar her Avrupa ülkesi için aynı derecede olumlu olmadı. Özellikle İngiltere'de enerji fiyatları büyük tartışmalara yol açıyor.