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        Haberler Sağlık 4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada! İşte kornea bağışının önündeki en büyük engel - Haberler | Sağlık Haberleri

        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada

        Türkiye'de 4 binden fazla hasta, kornea nakli için sırada bekliyor. Yetersiz bağış nedeniyle hastaların nakil için ortalama bir yıl beklediklerini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, kornea bağışının önündeki en büyük engelin bağış sonrası cenaze bütünlüğünün bozulacağı endişesi olduğunu söyledi. Tanrıverdi, bu yanlış inanışın aksine şu çağrıda bulundu: "Aileler cenazeye son derece saygılı davranıldığını, organların bütünlüğünün bozulmadığını ve alınan dokunun başka bir gözde hayat bulacağını bilseler bizzat kornea alımına vesile olacaklardır." Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Giriş: 08.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:29
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        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
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        Türkiye'de 4 bin 119 hasta kornea bağışı bekliyor. Yeterli kornea bağışı sağlanamadığından hastalar ortalama bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Organ Bağışı Farkındalık Haftası kapsamında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2010'dan 2023 Kasım ayına kadar toplam 37 bin 666 kornea nakli gerçekleştirildiğini ifade ederek, ülkemizde organ bağışının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

        KORNEA NAKLİ KİMLERE YAPILIR?

        Kornea naklinin gerekli olduğu hastalıklar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tanrıverdi, "Kornea, gözün en dış kısmında yer alan ve görme kalitesini doğrudan etkileyen bir tabakadır. Korneanın saydamlığının ve kırıcılığının bozulduğu çeşitli hastalıklarda nakil yapılır. Bunların başında keratokonus, korneal skar ve opasiteler, kalıtsal kornea distrofileri (korneanın bulanıklaşmasına neden olan bazı birikintiler), korneal yanıklar ve yaralanmalar, enfeksiyöz nedenler gibi birçok sebep yer alır. Kornea nakli yapılan hastalarda ne kadar az ek göz hastalığı ve sistemik hastalık varsa kornea naklinin başarısı da o oranda yüksek olur" ifadelerini kullandı.

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        KORNEA AİLENİN RIZASIYLA ALINIYOR

        Kornea bir organ değil, göz eklerine ait bir doku. Bu nedenle yasal olarak bir sürece tabii olunmadığını aktaran Doç. Dr. Tanrıverdi, "Ancak etik olması gerektiği için ülkemizde ailenin rızasıyla kornea alımı yapılıyor" diye konuştu.

        KORNEA NAKLİNDE NASIL BİR PROSEDÜR UYGULANIYOR?

        Doç. Dr. Tanrıverdi, "Kornea kişinin ölümünden sonra ilk 24 saat içinde alınır. Takiben en kısa sürede gerekli testler yapıldıktan sonra ilk birkaç gün içinde nakil yapılır. Bu ameliyatın başarısında dokunun en kısa sürede nakledilmesi oldukça önem arz eder" dedi.

        KORNEA ALINDIĞINDA CENAZE BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUYOR

        Kornea bağışlarında en sık karşılan zorluklardan birinin de cenazenin bütünlüğünün bozulacağı endişesi olduğunu kaydeden Tanrıverdi, sözlerine şöyle devam etti: "Kornea alımından sonra 'konformer' denilen özel bir saydam protez ile göz bütünlüğü ve görünümünün bozulmadan kalması sağlanır. Bu nedenle cenazenin bütünlüğüne kornea alımının olumsuz bir etkisi olmaz. Ailelerin bu konu hakkındaki endişelerinin çoğu bilgi ve açıklama eksikliğinden kaynaklanıyor. Oysaki aileler cenazelerine son derece saygılı davranıldığını, organlarının bütünlüğünün bozulmadığını ve alınan dokunun başka bir gözde hayat bulacağını bilseler bizzat kornea alımına vesile olacaklardır."

        KORNEA BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

        Doç. Dr. Tanrıverdi, kornea bağışı için tıpkı organ bağışında olduğu gibi Kızılay’a ait herhangi bir şubede yazılı form imzalayarak bunu yasal olarak kabul etmek gerektiğini söyleyerek, "Bunu yapmak, organ bağışçısı olmak için yeterlidir" dedi.

        Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi
        Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi

        "TEDAVİ OLAN HASTALARIN HİSLERİNİ BİLMEYE İHTİYAÇ VAR"

        Kornea nakli için yeterli bağışın olmadığını ancak nakillerin artırılması gerektiğini kaydeden Tanrıverdi, "Öncelikle tedavi olan hastaların deneyimlerini ve hislerini halkımızın bilmesine ihtiyaç var. Bu konudaki tanıtımların bakanlık, hekimler, medya ve tedavi olan hastalarımızca her yerde anlatılması, bu ifadesi zor duyguları tedavi olan hastalarımızın, halkımıza yansıtması etkili olacaktır. Hepimize oldukça fazla iş düşmektedir" şeklinde konuştu.

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