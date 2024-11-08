Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray üçüncü bölgede avladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray üçüncü bölgede avladı

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Okan Buruk, Ange Postecoglou'nu üçüncü bölge presiyle devirdi

        Giriş: 08.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üçüncü bölgede avladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig’de ilk altı takımlarından olan Tottenham’ı da 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        Hem Başakşehir hem Galatasaray’da daha önce İngiliz takımlarına karşı ses getiren galibiyetler alan Okan Buruk bir yenisini daha ekledi.

        Adam adama baskısından vazgeçmeyen Buruk, 3-4-1-2 dizilimiyle de riskli bir planı tercih etti.

        İlk düdükten itibaren rakip kaleciye kadar baskı yaparak oynayan Galatasaray’da Buruk, Posteceglou’nu üçüncü bölge presiyle devirdi.

        Adam adama baskıyla Tottenham’ı adeta paralize eden Cimbom, tehlikeli bölgede 58 top kazandı.

        Geçiş hücumlarıyla meşhur Tottenham’ın oyun kurmasına izin vermeyen Galatasaray’ın kazandığı 58 topun 12’si Tottenham kalesinde şutla noktalandı.

        Bu plan ile İngiliz ekibini kendi kalesinden uzakta tutmayı başaran Cimbom kendi tehlikeli bölgesinde ise sadece 26 top kaybetti ve bunların hiçbiri şut ile sonuçlanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!