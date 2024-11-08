Galatasaray üçüncü bölgede avladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig’de ilk altı takımlarından olan Tottenham’ı da 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Hem Başakşehir hem Galatasaray’da daha önce İngiliz takımlarına karşı ses getiren galibiyetler alan Okan Buruk bir yenisini daha ekledi.

Adam adama baskısından vazgeçmeyen Buruk, 3-4-1-2 dizilimiyle de riskli bir planı tercih etti. İlk düdükten itibaren rakip kaleciye kadar baskı yaparak oynayan Galatasaray’da Buruk, Posteceglou’nu üçüncü bölge presiyle devirdi.

Adam adama baskıyla Tottenham’ı adeta paralize eden Cimbom, tehlikeli bölgede 58 top kazandı. Geçiş hücumlarıyla meşhur Tottenham’ın oyun kurmasına izin vermeyen Galatasaray’ın kazandığı 58 topun 12’si Tottenham kalesinde şutla noktalandı.