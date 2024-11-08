1 Ocak'ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama

Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.