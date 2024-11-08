Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.026,72 %0,90
        DOLAR 34,3669 %0,38
        EURO 37,0451 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.968,00 %-0,27
        FAİZ 44,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,73 %-1,26
        BITCOIN 75.944,00 %-0,02
        GBP/TRY 44,5341 %-0,14
        EUR/USD 1,0780 %-0,23
        BRENT 74,82 %-1,07
        ÇEYREK ALTIN 4.852,29 %-0,28
        Haberler Ekonomi Para 1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama - Para Haberleri

        Yurt dışına çıkışta "basılı harç pulu" dönemi sona eriyor

        Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona erecek. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı artık online ortamda ödenecek. Alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak ve yeni yılın ilk 10 gününde yurt dışına çıkan bir kişi 500 lira ödeme yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Ocak'ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı.

        Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

        Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

        Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

        Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama