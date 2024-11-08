Küresel otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası

Otomotiv sektöründe çalışanlar zor günler geçiriyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki üreticilerden ardı adına işten çıkarma haberleri geliyor.

Alman üretici Volkswagen, Almanya'da en az üç fabrikayı kapatmayı, on binlerce personeli işten çıkarmayı ve kendi ülkesinde elinde kalacak tesislerini de küçültmeyi planlıyor. Ayrıca çalışanların ücretlerini de yüzde 10 kadar düşürmekte şirketin ajandasında yer alıyor.

Otomotiv şirketlerinin işten çıkarma operasyonuna en son örnek ise Japon otomobil markası Nissan'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, küresel üretim operasyonlarında görevli 9 bin çalışan ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Bu rakam, Nissan'ın global iş gücünün yüzde 7'sini ifade ediyor.

REKLAM İşten çıkarma planı ile, Nissan'ın son yıllarda Çin ve ABD pazarında yaşadığı satış kayıplarını telafi edeceği ve tam 2.6 milyar dolarlık maliyet tasarrufu yapacağı belirtiliyor. Nissan, perşembe günü yıllık kâr görünümünü yüzde 70 düşürerek 150 milyar yene (975 milyon dolar) düşürdü ve bu yıl tahminini ikinci kez düşürmesi ile dikkat çekti. 2 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK Alman otomobil üreticisi Audi de, üretim dışında görev alan çalışanlarının bir kısmını işten çıkararak orta vadede iş gücünü azaltmayı planlıyor. Audi'deki işten çıkarmaların 2 binden fazla çalışanı etkileyebileceği belirtiliyor.