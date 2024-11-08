Yeşiller'den Habeck, Alman Şansölyeliğine aday olacağını mutfaktan çektiği video ile duyurdu

Altı yıllık bir aradan sonra bu hafta sosyal medya platformu X'e geri dönen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yayınladığı videoda, kolundaki "Şansölye dönemi" bilekliği ile dikkat çekti ve Başbakanlığa aday olduğunu açıkladı.

ALMAN HALKINA SESLENDİ

Bir sonraki genel seçimlerde partisi Yeşiller'in Başbakan adayı olmak için başvuruda bulunan Habecek, çektiği videoda mutfak masasından Alman halkına seslendi.

"BU SİZİN KARARINIZ"

“Yeşiller için aday oluyorum, Alman halkı için” ifadelerini kullanan Habeck, sözlerine şöyle devam etti: Eğer isterseniz, şansölye de olabilirim. Ama bu benim kararım değil, sizin kararınız. Buna sadece siz karar verebilirsiniz....