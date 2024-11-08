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        Haberler Dünya Avrupa Yeşiller'den Habeck, Alman Şansölyeliğine aday olacağını mutfaktan çektiği video ile duyurdu | Dış Haberler

        Yeşiller'den Habeck, Alman Şansölyeliğine aday olacağını mutfaktan çektiği video ile duyurdu

        Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, iktidardaki üç partili koalisyonun çökmesiyle ortaya çıkan siyasi krizin ortasında, Yeşiller adına ülkenin en üst makamına adaylığını mutfaktan çektiği bir video ile duyurdu. Habecek sosyal medya X üzerinden yayınladığı mesajında ""Eğer isterseniz, şansölye de olabilirim. Ama bu benim kararım değil, sizin kararınız. Buna sadece siz karar verebilirsiniz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:50
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        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
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        Altı yıllık bir aradan sonra bu hafta sosyal medya platformu X'e geri dönen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yayınladığı videoda, kolundaki "Şansölye dönemi" bilekliği ile dikkat çekti ve Başbakanlığa aday olduğunu açıkladı.

        ALMAN HALKINA SESLENDİ

        Bir sonraki genel seçimlerde partisi Yeşiller'in Başbakan adayı olmak için başvuruda bulunan Habecek, çektiği videoda mutfak masasından Alman halkına seslendi.

        "BU SİZİN KARARINIZ"

        “Yeşiller için aday oluyorum, Alman halkı için” ifadelerini kullanan Habeck, sözlerine şöyle devam etti: Eğer isterseniz, şansölye de olabilirim. Ama bu benim kararım değil, sizin kararınız. Buna sadece siz karar verebilirsiniz....

        KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

        Habeck'in mutfaktan halka seslenişi, 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında evinin mutfağından çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Robert Habeck
        #Kılıçdaroğlu
        #Yeşiller Habeck
        #Habeck aday
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