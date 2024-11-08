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        Haberler Dünya Amerika Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış | Dış Haberler

        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış

        ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:55
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        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
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        Amerikan CNN kanalında görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

        Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor.

        UKRAYNA'YA STARLİNK UYDULARIYLA İNTERNET SAĞLAMIŞTI

        Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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        MUSK'IN KABİNEDE GÖREV ALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

        Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

        Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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