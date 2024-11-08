İstanbul'da 'eşimle mesajlaşıyor' diye başlayan silahlı kavga cinayetle sonuçlandı

Tüyler ürperten gelişme bugün Sultanbeyli’de saat 1740 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘Bir ikamette silahlı kavga’ ihbarı alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Öldürülen Sezgin Çevik

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen polis ekipleri, Sezgin Çevik adlı kişiyi silahla vurulmuş buldu. Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Çevik’in silahla öldürüldüğü ve olay yerinde 4 boş kovan elde edildi.

REKLAM Katil zanlısı Murtaza İ. KATİL YAKALANDI Olayın ardından harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin Murtaza İ. Adlı kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı Murtaza İ. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. “EŞİMLE MESAJLAŞIYORDU” Gözaltına alınan katil zanlısı sorgusunda, maktul şahsın bir sosyal medya platformu üzerinden eşiyle mesajlaştığını gördüğünü ve bunun üzerine kendisiyle buluşmaya gittiğini belirterek “Benim eşimle yaptığı mesajlar üzerine verilen adrese gittim. Konuştuk. Sonra tartışmaya başladık” dedi. Bu tartışmanın ardından kavgaya dönüştüğünü belirten zanlı, Sezgin Çevik’e peş peşe ateş ettiğini söyledi.