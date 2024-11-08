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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı - Teknoloji Haberleri

        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

        Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:41
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        Musk, Trump ile değer kazandı
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        Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.

        Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

        Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

        Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

        Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

        Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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