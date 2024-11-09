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        Haberler Gündem Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Güncel haberler

        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolda gördüğü lastiği kaldırmak için otomobilini sağa çekip, aracından inen İbrahim Halil Erduran, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:11 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:11
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        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.

        Cizre yönünden Nusaybin yönüne gitmekte olan İbrahim Halil Erduran, yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti.

        Erduran, kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğü lastiği kaldırmaya çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Erduran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erduran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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