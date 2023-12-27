Çerkeş'te başarılı din görevlileri ödüllendirildi

Çerkeş ilçesinde din görevlileri başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, görevli bulundukları süre zarfından başarılı çalışmalarından dolayı Demirci Şeyh Camisi İmamı Erdoğan Çay ve Saçak Beldesi Cami İmamı Hulusi Demirci'yi makamında ağırladı.

Kaymakam Bulguruldu, Erdoğan Çay ve Hulusi Demirci'ye başarı belgesi takdim etti.

Ödül törenine Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım ve İlçe Müftüsü Safi Çınar eşlik etti.

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