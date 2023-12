7 Şurada Paylaş!

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?

2024 yılı Koç burçları için bir tamamlanma dönemi. Satürn kapanan ve kadersel alanlarınızda hareket ediyor. Önümüzdeki dönem hayatınızda birçok şey değişebilir. Hayatınızdan gitmesi gereken insanlar olabilir. Zaman zaman endişe ve korku duyabilirsiniz. Aynı zamanda kendi içinize kapanma gerekliliği hissedebilirsiniz. Bu süreç için bir 'temizlik yapma' süreci diyebiliriz.

2025'te Satürn, Koç burcuna geçer geçmez "Ben şimdiye kadar her şeyi yıktım, yerim hazır, şimdi artık inşa edeceğim" diyeceksiniz ancak şu an inşa etmek için uygun değil. Şu an bir hazırlık aşaması. O yüzden de hayatınızda elemeler devreye giriyor.

Koçlar bu yıl maddi konulardan yana şanslı olacaksınız. Güzel para kazançlarına sahip olabilirsiniz. Eğer gelirlerinizi arttırmak, yatırım yapmak istiyorsanız doğru bir yoldasınız. Nisan ve mayıs ayını bu anlamda iyi değerlendirmeniz gerekiyor.