Hande Kazanova'dan 2024 yılı burç yorumları
Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2023'ün bitimine günler kala, yeni yılla ilgili hepimiz büyük bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Peki 2024 yılında burçları neler bekliyor? Astrolojiye göre ülkemizde ve dünyada hangi konular öne çıkıyor? 2024'ün en şanslı burçları hangileri olacak? Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2024 yılıyla alakalı öngörülerini ve yıllık burç yorumlarını, Habertürk'ten Bilge Tunçer'e anlattı
İşte Hande Kazanova’dan 2024 yılı burç yorumları...
2023 yılında yaşanan olumsuzlukların ana sebeplerinden biri de önemli gezegen geçişleriydi. O yüzden 2023 yılını konuşurken çok dikkat çekmeye çalıştık. Satürn burç değiştiriyor, 2.5 yıllık dönem bitiyor, yeni bir döneme, yeni konularla sınanmaya başlayacağız demiştik.
Plüton Kova burcuna geçti, bir yüzünü gösterdi. Sonra yine geri hareketine başladı. Jüpiter zaten her sene bir burca geçiyor. Şu son birkaç yıldan bu yana Jüpiter tam da yılın ortasında burç değiştirmeye başladı. Bu da yılın ilk yarısında geçtiği burcu daha fazla ön plana çıkartıyor.
Bir de tabii ki ülkemizin 100. yılıydı. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bu dönemde 28 Ekim’de bir tutulma gerçekleşti. Bu da bir yıl boyunca aslında bu tutulmanın hayatımızda ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konularda önemli değişim ve dönüşümlerin devrede olduğunu bize anlatır gibiydi.
2024’te bu değişim ve dönüşümleri daha net göreceğimiz ve insanoğlunun bazı konulara daha fazla uyanacağı bir yıl. 2018 yılından bu yana paraya bakış açımız değişti. Depremler yaşadık, savaşlar yaşıyoruz. Covid-19’u zaten atlattık, insanlar zaten şok üstüne şok yaşadılar. Aynı zamanda bir de doğanın da tabiatını değiştirmiş olduk.
Teknolojinin insanın hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan hayatını bloke eden tarafları da var. Aslında önümüzdeki dönem ağırlıklı olarak bunu konuşacağız.
Plüton'un Kova burcuna geçişiyle ve bu sene Jüpiter ve Uranüs'ün 21 Nisan civarı kavuşumuyla teknolojik yönden hızlı ilerlemeler devrede olacak.
Bu bir yandan insan hayatına yenilikler getirecek ama diğer taraftan zorlanmalar, panik, depresyon ve tabii ki tüm dünya genelinde ekonomik bazı sıkıntı ve problemleri de karşımıza çıkaracak.
2024 yılında Satürn Balık burcunda. Satürn'ün Balık burcunda olduğu tarihlere baktığımızda 1935'ler, 37'ler ve 1938 yıllarını görüyoruz.
Tam da 2. Dünya Savaşı patlak vermeden önceki dönemde yine Satürn Balık burcundaydı. O yüzden de geçtiğimiz senelerde ben ve astrolog meslektaşlarım savaş döngüsünün yeniden devrede olacağını, 2023'e bu gözle bakılması gerektiğini söylemiştik.
2024'te de aslında konu ve temalarımız savaş, barış, adalet. Tüm dünyada dengelerde bir sarsılma olabilir. Ama biz de bu dengesizlik içerisinde bir şekilde yönümüzü bulmaya, dengeyi sağlamaya çalışacağız.
Bu seneki tutulmalara baktığımızda ve William Lilly ya da Rafael gibi eski astrologların görüşlerine başvurduğumuzda 25 Mart'taki Ay Tutulması'na dikkat çekmek gerekiyor. Bu zaman diliminde çok aşırı yağışlar nedeniyle zarar görme, gemilerin zarar görmesi, gemilerin sıkıntı ve problemler yaşaması, su baskınlarına karşı dikkatli olmalıyız.
18 Eylül'deki tutulmanın da bu durumları tetiklediğini görebiliriz. Önümüzdeki dönem hava gerçekten bizi şaşırtacak. Bir de mayıs ayında Jüpiter İkizler'e geçince aşırı rüzgarlara, fırtınalara dikkat etmemiz gerekebilir. Sularla ilgili sıkıntı ve problemlere hazırlıklı olmamız gereken bir dönem.
2024 YILI TUTULMA TARİHLERİ
25 Mart 2024 – Terazi burcunda Ay Tutulması
8 Nisan 2024 – Koç burcunda Güneş Tutulması
18 Eylül 2024 – Balık burcunda Ay Tutulması
2 Ekim 2024 – Terazi burcunda Güneş Tutulması
YILIN ENLERİ
YILIN EN ŞANSLI VE GİRİŞİMCİ BURÇLARI
Boğa, Oğlak ve İkizler
AŞKTA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI
Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Boğa ve İkizler
PARA KONUSUNDA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI
Koç, Boğa, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova, Yengeç ve Aslan
SAĞLIKTA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI
Yay, Oğlak, Yengeç ve Kova
YILIN EN MUTLU BURÇLARI
Oğlak, Kova, Balık
EĞİTİMDE EN ŞANSLI BURÇLAR
Başak, Terazi, Balık, Koç
KENDİNİ EN ÇOK GELİŞTİRECEK BURÇLAR
Başak, Terazi, Balık, Koç
ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN EN ŞANSLI BURÇLAR
Yay, İkizler, Oğlak, Kova ve Akrep
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
2024 yılı Koç burçları için bir tamamlanma dönemi. Satürn kapanan ve kadersel alanlarınızda hareket ediyor. Önümüzdeki dönem hayatınızda birçok şey değişebilir. Hayatınızdan gitmesi gereken insanlar olabilir. Zaman zaman endişe ve korku duyabilirsiniz. Aynı zamanda kendi içinize kapanma gerekliliği hissedebilirsiniz. Bu süreç için bir 'temizlik yapma' süreci diyebiliriz.
2025'te Satürn, Koç burcuna geçer geçmez "Ben şimdiye kadar her şeyi yıktım, yerim hazır, şimdi artık inşa edeceğim" diyeceksiniz ancak şu an inşa etmek için uygun değil. Şu an bir hazırlık aşaması. O yüzden de hayatınızda elemeler devreye giriyor.
Koçlar bu yıl maddi konulardan yana şanslı olacaksınız. Güzel para kazançlarına sahip olabilirsiniz. Eğer gelirlerinizi arttırmak, yatırım yapmak istiyorsanız doğru bir yoldasınız. Nisan ve mayıs ayını bu anlamda iyi değerlendirmeniz gerekiyor.
Yılın ikinci yarısı daha girişimci ruhuyla hareket edeceksiniz ve bu ruhu yakınlarınızla birlikte ortaya çıkaracaksınız. Akrabalar, kuzenler, yakın çevrelerle, iletişim halinde olduğunuz insanlarla çok güzel işler başarabilirsiniz. Sosyal medya, eğitim ve seyahatler ön planda. Bu yıl bolca gezebilir, görebilirsiniz.
Bu yıl ilişkilerden ziyade daha fazla kendilerine yatırım yapmanız gereken bir dönem. Önce ilişkilerdeki sıkıntı ve problemleri temizlemeniz gerekiyor, ki bunu 25 Mart ve 2 Ekim'deki tutulmalarla yapacaksınız Sonra 8 Nisan civarı tutulmayla beraber hayatınızla ilgili önemli kararlar devreye girecek.
8 Nisan civarında doğan Koçlar hızlı gelişmeler altında. Doğum günümüz eğer tutulmaya denk geliyorsa o yılı unutamayız, önemli olaylar olur hayatımızda.
"Unutamayacağım bir şey mi gelecek başıma?" diyerek tedirgin olmayın. Sadece düzeltilmesi gereken bir mesele olabilir. Daha önceden karar verdiğiniz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bazı şeyler, sizi durduran konular olabilir. Artık bir şeyler yaşanmıştır da masaya yumruğunu vurmanız gerekiyordur. Ve "Hayır artık ben bunu istemiyorum" demeniz gerekiyordur. Ama önemli olaylar olacak. 8 Nisan'ı bekleyin. Burada hızlı kararlar alacaksınız.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Boğalar ve yükselen Boğa burçları 26 Mayıs'a kadar önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Şans faktörü sizden yana ama bu şansı bekletmemeniz gereken bir dönem.
Boğalar hareket etmeyi sevmeyen bir burç fakat bu sene elinizi çabuk tutmalısınız. En azından şunu düşünebilirsiniz. Adım attığınız her konuda şans sizlerin yanında.
Gönül rahatlığı ile adım atabilirsiniz. Çünkü bu yıl Jüpiter size koruyor, kolluyor ve bu alanda "harekete geç" diyor. O yüzden istediklerinizi hayata geçirebilirsiniz.
26 Mayıs'tan sonraki dönem, harekete geçtiğiniz konular sizlere para kazandıracak. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Geçtiğimiz sene 16 Mayıs'tan bu yana önünüze önemli kapılar açıldı ama belki farkında değildiniz, belki de kullanmadınız. Ama şimdi 31 Aralık'tan sonra Jüpiter yeniden düzelince Boğa burçlarına güzel şans ve fırsatlar verecek.
Bunun yanında çevrenizi ve arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir dönem olacak. Arkadaşlarda bazı elemeler devreye girmiş olabilir. Bazı arkadaşlarınızla eskisi gibi görüşmüyor olabilirsiniz, yolları ayırmış olabilirsiniz. Bence doğru yapıyorsunuz. Bu konuda içinizde bir gram tereddüt bile olmasın.
Bu arada tutulmalar sağlık ve iş alanınızda meydana geliyor. Bu nedenle sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor bu sene. Bel bölgesi, üriner sistem problemleri, sistit gibi idrar yolları sıkıntıları, şeker intoleransları, hormonal sistem sıkıntıları baş ağrıları gibi rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz.
Sağlıklarına gereken özeni tam tutulma zamanı gösterebilirsiniz. 25 Mart ve 2 Ekim tarihlerinde kontrollerinizi hızlandırabilirsiniz.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
İkizler ve yükselen İkizler burçları bu yılın ikinci en şanslı burcu. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter İkizler burcuna geçiyor. Hal böyle olunca da herkes iletişime meraklı olacak.
Bu yıl yurt dışı bağlantılı işleriniz hareket kazanabilir. Nisan ayında geri planda durduğunuz ve çalıştığınız ortamlardan yana şans ve fırsatlar yakalayacaksınız. Mayıs ayıyla beraber hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Çok şanslı bir süreçte olacaksınız.
Diğer yandan ağustos ve aralık aylarında dikkatli olmalısınız. Çünkü işle ilgili ortamlarda, kendinize aşırı güvenden kaynaklı olarak yanlış adımlar atabilirsiniz.
"Nasıl olsa çok şanslıyım, ne yapalım canım, olmazsa da olmaz" tavrından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.
Yine ailevi konularda da risk almamalısınız. Aile hayatlarıyla ilgili verilmesi gereken önemli kararlar konusunda sizlerden ağustos ve aralık ayını dikkatli değerlendirmenizi isteyeceğim.
İş ve kariyerle ilgili konularda son 7 yıl sizin için verimli geçtiyse, çok daha kalıcı ve istediğiniz sonucu yaratacağınız bir süreçtesiniz. Ama son 7 yıl boyunca çok ciddi anlamda zorlandıysanız artık hayat size "Yolunda gitmeyen şeyleri bırak" mesajı veriyor. "Yani bu iş bana yaramıyor" ya da "Burası benim alanım değil" diyebilirsiniz.
Aşk eviniz çok keyifli ama diğer taraftan çevre oluşturmaya özen göstermelisiniz. Çünkü kariyerde hızlı sıçramalar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Yengeçler ve sevgili Yengeç burçları, 2024 yılında sosyal çevreniz çok aktif. Bolca yeni insanlarla tanışacaksınız. Örneğin bu dönem partilere üye olabilir, STK'ya yazılabilir, derneklere girebilirsiniz.
Organizasyonel işlerin içerisinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu durum Yengeçlerin yapısına aykırı aslında. Çünkü onlar daha fazla kendi özelini yaşamak ve evinde, ailesiyle birlikte olmak isteyen bir burç.
Ama bu sene hayat sizlere "Evde durma. Evde sıkıntı ve problemler olabilir. Al başını arada bir çık, yeni insanların arasına katıl. Yeni insanlarla tanışacaksın. Bu insanlar sana faydalı olacak" diyor.
En azından böyle düşünürseniz kafanızı rahatlatabilir ve olayları çok rahat toplayabilirsiniz. Yılın ikinci yarısı 26 Mayıs'tan sonra kendi iç dünyanıza çekildiğiniz ama bir yandan da meraklı taraflarınızı öğrenmek isteyeceğiniz alana yönelerek besleyeceksiniz.
Eğer bir davanız varsa hukuki bir sürecin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Aldığınız bir eğitim varsa, eğitimle ilgili bir girişiminiz varsa bununla ilgili bazı sonuçlar da karşınıza gelebilir.
Ağustos ve aralık ayları biraz sıkıntılı geçebilir. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Ama hem gelecek planları, hem seyahatler, hem ticari faaliyetler konusunda hayat sizi destekliyor.
Şunu söyleyebilirim. Satürn hangi burçtaysa o burcu destekler. Satürn su elementinden Balık burcunda olduğu için su elementlerini destekleyen bir noktada. O yüzden Yengeçler ve Akrepler diğer burçlara göre kalıcı adımlar ve istediklerini gerçekleştirme anlamında şanslılar.
O yüzden de "Satürn beni mahvetti" lafını asla Yengeçler için kabul etmiyorum. Tam tersi bu sene sorumluluklarınızı alırsanız hayat sizin için çok güzel ilerleyecek.
Seyahat, eğitim, yabancı insanlar, sosyal medya, radyo, televizyon aslında gelecek planlarınızı oluşturduğunuz alanlarda hayat size sorumluluklar verecek. Eğer bu sorumlulukları isteyerek, gülerek, eğlenerek kabul ederseniz zorlanmayacaksınız.
Parayla ilgili konularda değişip dönüşüyorsunuz. Bu sene kariyere odaklanıyorsunuz. 8 Nisan'da önemli bir tutulma var. Bu tutulma kariyerinizde bir şifalanma etkisini getirecek. Yengeçlerin kariyer yolculuklarında olumlu anlamda hızlı gelişmeler yaşanabilir.
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Bu sene kariyer ve meslek konularında bana kalırsa Aslan ve Başakları konuşacağız. Çünkü kariyerde, iş hayatında kendilerini gösterecekleri bir dönem.
Aslan burçları iş hayatlarında stabil koşullar oturtmak istiyorsunuz. Çünkü 2018 yılından bu yana bu konuları oturtmak çok da kolay değildi. Şimdi artık hayat sizleri biraz daha sağlamlaştırıyor.
Bu sene topluma en fazla fayda sağlayacak, göz önünde olacak ve en fazla konuşacağımız isimler Aslan burcu olacak. Bu, dizilerde izlediğimiz oyuncular da olabilir, haberde görünen bir kişi de olabilir.
Yılın ikinci yarısı 26 Mayıs'tan sonra çevre değişimlerine açıksınız. Yer değişikliği, muhit değişikliği, ülke ya da iş değişikliği yapabilirsiniz.
Çevreniz değişecek. Belki de her zaman gittiğiniz kuaföre, her zaman gittiğiniz bakkala gitmeyeceksiniz. Aktiviteler, davetler, organizasyonlardan yana şans ve fırsatlar sizleri bekliyor.
Parayla ilgili konular da oldukça önemli. Ortak parasal konulara önem vermeniz gerekiyor. Bu sene Aslan burçları, borç vermesin, kimse için borç almasın ya da kefil olmasın. Çünkü burada sıkıntı ve problemler olabilir.
Parayla ilgili konularda uzun zamandan beri gerçekçi davranamıyordunuz. Oysa bazı parasal konularda daha gerçekçi olmayı öğreneceksiniz. Neyi yapamadığınızı fark edeceksiniz.
Ancak ağustos ve aralık aylarını ayrı tutuyorum. Çünkü burada iki gezegenin çok ciddi birbiriyle etkisi olacak ve parasal konularda yanıltıcı etkiler devrede olabilir. Mesela yatırım yapıyorsanız, borsada spekülatif bir yatırımınız varsa bu dönem dikkatli olmakta yarar var.
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Başak burçları 2024 yılında seyahat alanlarınız çok açık. Bolca seyahat edebilir, yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Öğrenmeye çok açıksınız.
Bizi takip eden öğrenci Başaklar varsa çok güzel fırsatlarınız var. Örneğin ders ya da sınavdan yana güzel gelişmeler altında olacaksınız. Yılın ilk yarısı Başaklar bu anlamda şanslısınız. Fakat yılın ikinci yarısı Terazi ve yükselen Teraziler bu şansı alacaklar. Başaklar, Teraziler, Balıklar ve Koçlar öğrenim ile ilgili konulardan yana bu sene şanslılar.
Satürn Başakların ikili ilişkiler ve özel hayatlarında dolaşmaya başladığı için bu konular önemli.
"İki yıl boyunca ilişkiden beklentim nedir?", "Doğru bir ilişki içerisinde miyim?" gibi sorular soracaksınız kendinize.
Daha sağlam, daha oturaklı, belki yaşça daha olgun bir partnerle evliliğe adım atabilirsiniz. Ya da ilişkilerinizde böyle bir insana ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer 2012 yılından bu yana ya da geçtiğimiz dönemde inişli çıkışlı, fedakarlık gösterdiğiniz bir ilişkiniz varsa gerçekliklerle yüzleşeceksiniz. Çünkü Satürn orada "Ben artık gerçekleri görmeni istiyorum" diyecek.
O yüzden de Başak burcunun bunu görmesi gerekiyor. Fakat hiç tedirgin olmayın. Çünkü Satürn, önümüzdeki dönem size ilişkiler anlamında çok kalıcı işler, sağlam adımlar da verecek. Mesela işbirlikleri ya da yeni bir insanla tanışma gibi…
Parasal konular önemli. "Param yetecek mi?" gibi endişeler duyabilirler ancak endişelenmeyin. 8 Nisan'da elinize bir para geçebilir. Başkaları için bir şeyler yapmayı da ihmal etmeyin.
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
2024 yılındaki tutulmalar Terazi ve Koç aksında meydana geliyor. O nedenle Terazi burçları bazı davranış kalıplarınızı değiştirmelisiniz. Örneğin hayır diyememek gibi… Sınır çizmeyi öğrenmelisiniz.
Bu sene kendinizle olan ilişkinizi doğru kurmayı öğrenmeniz ve bunun yanında 'bilinçli olarak' yalnız kalmamanız gerekiyor.
"Şu an bir insanla uğraşamam, benden uzak dursun" deyip her şeyi kendi başına yapmaya çalışan Teraziler bu sene sağlıkla ilgili konularda sıkıntı yaşayabilirler. Tamamen kendine, güzelliğine takılı kalan Teraziler de yine sıkıntı yaşayabilir.
Bu sene başkalarıyla büyüyeceksiniz ki Terazi burcu bunu çok sever. Gönül ilişkisi olmasına gerek yok, başkalarıyla ilişki kurmayı, insanlardan geri dönüş almayı ister. Yalnız kalmayı tercih etmez. İşte bu sene tam da böyle bir sene.
O yüzden bolca gezin, insanlarla beraber olun. Hayatınızda bir insan varsa, o insanın fikirlerine daha fazla önem verin. Ama hayatınızda biri yoksa muhakkak cesur olun ve dünyanıza birini alın.
Öte yandan bu süreçte geçmişten insanlar gündeminizde olabilir, tamamlanması gereken eski ilişkilerle uğraşabilirsiniz. Bu anlamda nisan ayı biraz dikkat çekici. Eskiler tamamlanacak ki yenileri gelsin.
Tam da Merkür gerilemesi bu tutulmayla beraber geldiği için eski ilişkilerin tamamlanma sürecini temsil ediyor olabilir. Çünkü belki bir şeyler havada kalmıştı. Bu süreçte ani karar verilmemesi gerekiyor.
Ancak Merkür geldikten sonra aynı şekilde hissediyorsanız o zaman kararınızı verebilirsiniz. Bu yıl ilişkiler sizin için önemli olacak. Evliliğe adım atabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular 18 Eylül'deki Ay Tutulması'yla beraber Terazilerin gündemine yerleşecek.
Bu sene ağırlıklı olarak sağlık ve işle ilgili konulara odaklanacaksınız. Yine beraber çalıştığınız insanlardan yana sıkıntı ve problemler yaşayabilirsiniz. Ağustos ve aralık aylarında çalıştığınız insanların hayatında yaşanacak bir sıkıntı, hayatınızı kilitleyebilir.
26 Mayıs'tan sonra bolca gezeceksiniz. Sağlığa gereken özeni 18 Eylül'deki Ay Tutulması'yla birlikte gösterebilirsiniz. Öte yandan evlilikle ilgili adımlar da hızlanıyor.
AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Teraziler, Akrepler, Yaylar ve Oğlaklar bu sene evlilik ve ilişkilerden yana şanslı. Akrep burçları da bu yıl evliliğe adım atabilirsiniz. Yalnızsanız bu sene ciddi bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Tabii sağlam bir ilişki kurmaktan, hayal ettiğiniz gibi oturaklı ve keyifli beraberliklerden bahsediyoruz.
Bu sene ilişkiler alanında en şanslı burçların başına Akrepler ve Yaylar geliyor.
Akrep burçları, bu sene var olan ilişkinizi oturtabilirsiniz. Sözleşme, nişanlanma, kız isteme gibi işler varsa 26 Mayıs'a kadar tamamlanmalı. Nisan ve mayıs aylarında özellikle Merkür düzeldikten sonra nisan sonuyla beraber çok rahat hareket edebilirsiniz.
26 Mayıs'tan sonra para konuları önem kazanıyor. Bu da alacak verecek dengesini iyi oturtmanız gerektiği anlamına geliyor.
Krediler, vergiler, banka işlemleri, borç alma, bir kredinin altına girme gibi konular önem kazanacak.
Mart, nisan, eylül ve ekim aylarındaki tutulmalar Akrepler için biraz yorucu. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor.
Bunun yanında iş hayatınızı da yeniden düzenlemenizde yarar var. Masaya yumruğunuzu vurmanız gerekebilir. İşle ilgili konularda beklenmedik bazı durumlarla karşılaşma potansiyeliniz var. Arkanızdan da çok iş dönebilir.
Mesela insanların sizle uğraştığını fark edebilirsiniz. Ya da çok uzun zamandır kafanızı kurcalayan bir mevzu varsa bu mevzunun iç yüzü ortaya çıkabilir.
Bu biraz şoke edici ve biraz da sıkıntılı bir süreci temsil ediyor olabilir. Ama merak etmeyin. Akrepler bayılır böyle krizlere.
"En azından ortaya çıktı. Ne olduğunu artık biliyorum" diyebilirsiniz. Akrepler sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmeyi ihmal etmeyin.
YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Yaylar ve yükselen Yay burçları bu sene çok çalışacaksınız. 26 Mayıs'a kadar çalışma koşullarınız çok aktif. İşsiz kalmayacaksınız çünkü Jüpiter sizin tarafınızda. O yüzden de çalışma düzeninizi oturtabilir, aynı zamanda beraber çalıştığınız insanlardan yana fayda görebilirsiniz.
Tabii sağlıkla ilgili konularda da çok sıkıntı yaşadınız. Şimdi artık daha oturaklı koşullar var ve artık sağlıkta güzel sonuçlar elde edeceksiniz.
Öte yandan biraz kilo almaya meyilli olabilirsiniz. 26 Mayıs'a kadar yemeye, içmeye ağırlık verebilirsiniz.
Yılın ikinci yarısı, 26 Mayıs'tan sonra evliliğe ya da uzun süreli bir ilişkiye adım atabilirsiniz. 2024 yılında çok meraklı olacaksınız, gezmek isteyeceksiniz. İlişkinizde de iyi bir iletişime ihtiyaç duyacaksınız.
Ailevi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ebeveynin sağlıkla ya da işle ilgili problemi aileye damgasını vurabilir.
İlişkilerle ilgili konularda ağustos ve aralık aylarında zorlanabilirsiniz. Taşınma, kentsel dönüşüm, evle ilgili mecburi bir girişim gündemde olabilir. Ama buradan da bir şeyler öğreneceksiniz ve rahat bir şekilde süreci atlatacaksınız.
Aşka ve hobilere hayatınızda daha fazla yer vermelisiniz. Bu sene eğlenmeyeceğiniz işler yapmayın. Tutulma zamanları riskli işlere girmekten hoşlanabilirsiniz. Çocuk sahibi de olabilirsiniz.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Bu senenin en mutlusu siz olacaksınız Oğlaklar ve sevgili Oğlak burçları. Çünkü Jüpiter aşk evinizde ilerliyor. Bu sizi sağlam adımlarla yukarı taşıyacak. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Her türlü işinizde verimli bir yön keşfedebilir ve hayatınızda hiç ummadığınız kadar mutlu olabilirsiniz.
Bu sene çok olumsuz hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter aşk evinizde ilerliyor. 26 Mayıs'tan sonra da çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte "Aşkı hayatımı da oturttum. Şimdi rahat rahat çalışabilirim" diyebilirsiniz.
Yakın çevre, akraba, kardeşlerle ilgili sorumluluklar devreye girebilir. Yakın çevrenizden önemli insanlar varsa onlarla aranıza mesafe koymanız gerektiğini fark edebilirsiniz.
Kariyer hayatınızda önemli sıçrayışlar var. Ama orada halletmeniz gereken önemli bir ilişki de devrede olacak. Bunun yanında 2024'te sene evinize, yuvanıza ve ailenize ekstra özen göstermenizde fayda var.
Emlak alım, satım ve kiralama işleri 8 Nisan'la beraber devreye girebilir. Hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Bence bir ev sahibi olabilirsiniz. Ya da ailede olay olduysa ve burada af dilemeniz gereken birileri varsa tutulmalar buraları hareketlendirebilir.
Oğlaklar biraz inatçıdır fakat inat etmeyin. Böyle bir şey olduğu zaman değerlendirin.
KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Kovalar ve yükselen Kova burçları, yatırım, emlak alım satım ve kiralama konusunda 26 Mayıs'a kadar en şanslı burç. Sosyal yönleri kuvvetli olan Kovalar için arkadaşlık ilişkileri, toplumsal konular önemli. Ama geçtiğimiz seneden, 16 Mayıs'tan bu yana ailevi konulara daha fazla önem vermeniz gerektiğini fark ettiniz.
Eve bir şey almak, arsa ya da arazi yatırımı yapmak, araba satın almak, evinizi değiştirmek istiyorsanız çok şanslısınız.
Evinizden başka bir yerde yaşamak, başka bir yere taşınmak, yuva kurmak için nisan ve mayıs aylarını iyi değerlendirebilirsiniz.
Sonrasındaysa aşk dolu etkiler sizin tarafınıza kaymaya başlıyor. Jüpiter İkizlere geçince Kovaların aşk evi etki altında. Ancak Jüpiter-İkizler flörtöz bir aşk demek. O yüzden daha hareketli, flörtöz, yüzeysel ilişkilerin peşinden koşabilirsiniz.
Parayla ilgili konularda sorumluluk sahibi olmanız gereken, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir yıl olacak. İstediğiniz bir kurs, seminer ya da eğitime başlamak için tutulma zamanlarını kullanabilirsiniz.
Uzun yolculuklardan, uzak yerlere gitmekten, ağır eğitimler almaktan ziyade kısa yolculuklardan, yakın çevreye gitmekten ve kısa vadeli tatlı kurslardan yana şanslı olacaksınız.
BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI 2024'TE NELER BEKLİYOR?
Balıklar ve yükselen Balık burçları iletişimsel konularda çok şanslısınız. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, lojistik konularını söyleyebiliriz. Radyo, televizyon, eğitim konularında hızlı gelişmeler yaşanabilir.
Şanslı etkileri yakın çevrenizden göreceksiniz. Örneğin abiniz evlenebilir, ablanızın çocukları olabilir, aile genişleyebilir. Yakınınızda kim varsa o insanların hayatındaki değişimler ve gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyecek. Ya da girişimleriniz konusunda yakın çevrenizle hareket etmeye özen gösterin.
Yılın ikinci yarısı ailevi konular önem kazanıyor. Jüpiter ev, aile ve yuva alanlarınıza kayacak. Emlakla ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir.
Bu noktada arsa ve araziye yatırım yapmaktan ziyade komşu ülkelerde yatırım yapabilirsiniz. Çünkü İkizler burcu komşu ülkelerle bağlantılıdır. Bu sene tutulmalar sizlere para getirecek. Elinize geçen parayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz.
Ya da eve, elektronik eşyalara yatırım yapabilirsiniz. Çünkü Jüpiter'in İkizler burcunda oluşu hepimize biraz evde çalışmayı getirecek. Evde çalışmayla ilgili sistemler daha iyi bir şekilde oturabilir.
18 Eylül'deki Ay Tutulması, hem sağlık hem hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza neden olacak.
8 Nisan'daki tutulmayla elinize bir para geçebilir. Balıkların aslında parasal yönden herkese faydası var fakat kendine yok ancak bu durum 8 Nisan'daki tutulmayla birlikte değişecek, kendinize faydanız olacak. Maddi yönden şifalandığınız bir süreç olacak.
Satürn Balık burcundayken dikkatli ve temkinli ilerliyorsunuz. Hayattaki sorumluluklarınız çok ağır. Amaçlarınızı, bu hayata neden geldiğinizi, neler yapacağınızı bulmanız gereken bir yıl içerisindesiniz.
Hayal gücünüzü değil ama hayal kurmayı bir kenara bırakmalısınız. Daha gerçekçi adımlarla hayallerinize ulaşabilirsiniz.
Ev, aile ve yuvayla ilgili konuları ağustos ve aralık ayına denk getirmeyin. Bu, emlak ya da yer değişikliğiyle ilgili girişimler olabilir.
Öte yandan bir de 10 Nisan civarına edin. Sağlığınızda ufak bir zorlanma, hayatın sizlere 'biraz durun' demesi söz konusu olabilir.