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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi KKM için flaş karar - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi KKM için flaş karar

        1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:26
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        KKM için flaş karar
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        1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

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