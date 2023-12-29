Son dakika haberi KKM için flaş karar 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek

Anadolu Ajansı Giriş: 29.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:26 facebook

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