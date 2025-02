ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan: Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de kırmızı et arzını yükseltmek için ülke genelinde etçi anaç hayvan varlığının artırılmasına odaklanmışken Ramazan öncesi karkas ete yüzde 10-15 zam yolda.

"ZAM 15 GÜN ÖNCEDEN BAŞLADI"

Zamla ilgili Habertürk'e konuşan Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, "Her sene Ramazan'a 1 hafta 10 gün kala hareketlilik başlıyor. Bu hareketlilik bu sene 15 gün önce başladı. 15 gün öncesine kadar 340-350 TL arasında olan karkas et fiyatı zaten 370 TL'ye kadar çıkmıştı. Bunun üzerine bu hafta tekrar fiyat artışı bekleniyor. Muhtemelen yüzde 10-15 zam gelecek. 3 hafta önce yüzde 10 zam gelmişti. Mesela 340 lira olan fiyat ortalaması 370’e çıktı. 370 üzerinde şimdi bir yüzde 10- 15 arası daha zam gelmesi konuşuluyor" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA PERDER ÜYESİ MARKETLERDE ET FİYATLARI RAMAZAN BOYUNCA SABİTLENDİ

Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarına ilişkin önemli bir adım geldi. Böylece ocak ayı sonunda İstanbul ve Ankara'da et fiyatları Ramazan boyunca sabitlendi. İstanbul ve Ankara'da PERDER üyesi marketlerde marketler aracılığı ile Ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et satılıyor.

Öte yandan Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince de AA'ya verdiği demeçte Ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını bildirmişti.

Bu fiyat artışının nedenini ETBİR Başkanı Yücesana sorduğumuzda ise şunları söyledi:

"Türkiye'de PERDER üyesi marketlerin perakendede ağırlıkları çok fazla değil. Dolayısıyla fiyatları çok frenlemez. Kısmi olarak biraz makul düzeye çeker. Bu fiyatların artmasını biz her ne kadar sanayici olsak da makul görüyoruz. Çünkü burada maliyet var. Fiyatların artması, birilerinin suiistimal etmesi ya da birilerinin fırsatçılık yapmasından değil, maliyetinden dolayı oluyor.

"BU FİYAT ARTIŞI GEÇEN SENE RAMAZAN AYINDA DA KONUŞULUYORDU"

Geçen sene bu tarihlerde 400 TL fiyat konuşuluyordu. Ramazan ortasından sonra fiyat 310-320’lere indi. Bugüne kadar da 320’lerden tekrar 400 konuşulmaya başlandı. Kısacası bu fiyat geçen sene olmuştu ama işsizlik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), yapmış olduğu ithalat ve kamunun yapmış olduğu müdahale ile alımlarla beraber fiyat bir şekilde baskılandı, dengelendi. Ama bugün itibarıyla tabii ki üreticinin de böyle beklenti içerisinde olması, pazarın da ilk kez biraz canlı olması, bu fiyatlarda hareketliliğe sebep oluyor.