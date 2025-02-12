Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı?
2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; yaptıkları transferlerle Avrupa'da büyük ses getirirken; kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. İşte 3 büyüklerin mali bilançoları...
2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Büyük yıldızların Süper Lig'e geldiği dönemde kulüplerin bilançoları da merak edilmeye başlandı.
İşte transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları...
BEŞİKTAŞ
Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş, transferde rakiplerine nazaran nispeten sessiz kaldı.
Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar; Musrati, Can Keleş, Ndour ve Jean Onana'yla da yollarını ayırdı.
1 milyon Euro (yaklaşık 37.4 milyon TL) gelir elde eden Kara Kartal, buna karşın 7 milyon Euro (yaklaşık 261.9 milyon TL) harcadı.
FENERBAHÇE
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, yaz döneminde olduğu gibi bu dönemi de hareketli geçirdi.
Defans bölgesini güçlendiren sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferiyle de taraftarlarını ateşledi.
Bu dönemde herhangi bir gelir elde edemeyen Kanarya, buna karşın 16.7 milyon Euro'yu (yaklaşık 625 milyon TL) kasasından çıkardı.
GALATASARAY
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray ise yaptığı takviyelerle Avrupa'da ses getirdi.
Sezon başında Osimhen'i getiren sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeyi Alvaro Morata'yla güçlendirdi.
Batshuayi, Nelsson, Zaha gibi isimlerle yollarını ayıran Cimbom, 7 takviye birden yaptı.
9.2 milyon Euro (yaklaşık 344.2 milyon TL) gelir elde eden G.Saray, buna karşılık olarak 27.46 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.