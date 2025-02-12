Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı? - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı?

        2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; yaptıkları transferlerle Avrupa'da büyük ses getirirken; kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. İşte 3 büyüklerin mali bilançoları...

        Giriş: 12.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Büyük yıldızların Süper Lig'e geldiği dönemde kulüplerin bilançoları da merak edilmeye başlandı.

        2

        İşte transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları...

        3

        BEŞİKTAŞ

        Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş, transferde rakiplerine nazaran nispeten sessiz kaldı.

        4

        Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar; Musrati, Can Keleş, Ndour ve Jean Onana'yla da yollarını ayırdı.

        5

        1 milyon Euro (yaklaşık 37.4 milyon TL) gelir elde eden Kara Kartal, buna karşın 7 milyon Euro (yaklaşık 261.9 milyon TL) harcadı.

        6

        FENERBAHÇE

        Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, yaz döneminde olduğu gibi bu dönemi de hareketli geçirdi.

        7

        Defans bölgesini güçlendiren sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferiyle de taraftarlarını ateşledi.

        8

        Bu dönemde herhangi bir gelir elde edemeyen Kanarya, buna karşın 16.7 milyon Euro'yu (yaklaşık 625 milyon TL) kasasından çıkardı.

        9

        GALATASARAY

        Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray ise yaptığı takviyelerle Avrupa'da ses getirdi.

        10

        Sezon başında Osimhen'i getiren sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeyi Alvaro Morata'yla güçlendirdi.

        11

        Batshuayi, Nelsson, Zaha gibi isimlerle yollarını ayıran Cimbom, 7 takviye birden yaptı.

        12

        9.2 milyon Euro (yaklaşık 344.2 milyon TL) gelir elde eden G.Saray, buna karşılık olarak 27.46 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.

        13

        Üç Büyükler, bu dönemde gelir gider dengesini sağlayamazken; transferlerde 40,96 milyon Euro (yaklaşık 1.53 milyar TL) zarar etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Enflasyona rant takozu
        Enflasyona rant takozu
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"