Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Anel Husic
Young Boys > Gaziantep FK
Mustafa Eskihellaç
Gaziantep FK > Trabzonspor
Keny Arroyo
Independiente > Beşiktaş
Amir Hadziahmetovic
Ç.Rizespor > Beşiktaş
Abdülkadir Ömür
Hull City > Ç.Rizespor
Batuhan Yavuz
Duisburg > Alanyaspor
Sinan Bolat
Westerlo > Kasımpaşa
Oleksandr Zubkov
Shakhtar > Trabzonspor
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
Mario Lemina
Wolverhampton > Galatasaray
Umut Bozok
Trabzonspor > Eyüpspor
Tonny Vilhena
Panathinaikos > Alanyaspor
Atakan Müjde
Y.Malatyaspor > Kasımpaşa
Mehmet Kaya
TS Dortmund > Konyaspor
Eren Elmalı
Trabzonspor > Galatasaray
Semih Güler
Adana Demirspor > Gaziantep FK
Arda Ünyay
Ankaragücü > Galatasaray
Carlos Cuesta
Genk > Galatasaray
Erdem Çalık
Pendikspor > Eyüpspor
Umut Güneş
Trabzonspor > Başakşehir
Andraz Sporar
Panathinaikos > Alanyaspor
Berkay Özcan
Başakşehir > Ç.Rizespor
Przemyslaw Frankowski
Lens > Galatasaray
Elan Ricardo
La Equidad > Beşiktaş
Morten Bjorlo
Fredrikstad > Konyaspor
Ivan Brnic
Olympiakos > Başakşehir
Tim Jabol-Folcarelli
Ajaccio > Trabzonspor
Alvaro Morata
Milan > Galatasaray
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
Enes Keskin
Pendikspor > Alanyaspor
Taras Stepanenko
Shakhtar > Eyüpspor
Efkan Bekiroğlu
Ankaragücü > Sivasspor
Festy Ebosele
Udinese/Watford > Başakşehir
Anderson Talisca
Al Nassr > Fenerbahçe
Kamil Piatkowski
Salzburg > Kasımpaşa
Ognjen Mimovic
Kızılyıldız > Fenerbahçe
Muhammed Gümüşkaya
Westerlo > Gaziantep FK
Furkan Bayır
Alanyaspor > Göztepe
Can Keleş
Beşiktaş > Kasımpaşa
Samet Akaydin
Fenerbahçe > Çaykur Rizespor
Enis Bardhi
Trabzonspor > Bodrum FK
Ahmed Kutucu
Eyüpspor > Galatasaray
Milan Skriniar
PSG > Fenerbahçe
Diego Carlos
Aston Villa > Fenerbahçe
Emersonn
Athletico Paranaense > Göztepe
Romulo Cardoso
Athletico Paranaense > Göztepe
(Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Tolga Ciğerci
Ankaragücü > Sivasspor
Yalçın Kayan
Göztepe > Eyüpspor
Yusuf Sarı
Adana Demirspor > Başakşehir FK
Emmanuel Boateng
Al Orubah > Gaziantep FK
Hamza Akman
SonderjyskE > Eyüpspor
Christopher Operi
Le Havre > FK Başakşehir FK
Abdoulaye Yoro
(Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)
Danylo Sikan
Shakhtar > Trabzonspor