Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anel Husic

        Young Boys > Gaziantep FK

        2

        Mustafa Eskihellaç

        Gaziantep FK > Trabzonspor

        3

        Keny Arroyo

        Independiente > Beşiktaş

        4

        Amir Hadziahmetovic

        Ç.Rizespor > Beşiktaş

        5

        Abdülkadir Ömür

        Hull City > Ç.Rizespor

        6

        Batuhan Yavuz

        Duisburg > Alanyaspor

        7

        Sinan Bolat

        Westerlo > Kasımpaşa

        8

        Oleksandr Zubkov

        Shakhtar > Trabzonspor

        9

        Veljko Simic

        Omonia Lefkoşa > Sivasspor

        10

        Mario Lemina

        Wolverhampton > Galatasaray

        11

        Umut Bozok

        Trabzonspor > Eyüpspor

        12

        Tonny Vilhena

        Panathinaikos > Alanyaspor

        13

        Atakan Müjde

        Y.Malatyaspor > Kasımpaşa

        14

        Mehmet Kaya

        TS Dortmund > Konyaspor

        15

        Eren Elmalı

        Trabzonspor > Galatasaray

        16

        Semih Güler

        Adana Demirspor > Gaziantep FK

        17

        Arda Ünyay

        Ankaragücü > Galatasaray

        18

        Carlos Cuesta

        Genk > Galatasaray

        19

        Erdem Çalık

        Pendikspor > Eyüpspor

        20

        Umut Güneş

        Trabzonspor > Başakşehir

        21

        Andraz Sporar

        Panathinaikos > Alanyaspor

        22

        Berkay Özcan

        Başakşehir > Ç.Rizespor

        23

        Przemyslaw Frankowski

        Lens > Galatasaray

        24

        Elan Ricardo

        La Equidad > Beşiktaş

        25

        Morten Bjorlo

        Fredrikstad > Konyaspor

        26

        Ivan Brnic

        Olympiakos > Başakşehir

        27

        Tim Jabol-Folcarelli

        Ajaccio > Trabzonspor

        28

        Alvaro Morata

        Milan > Galatasaray

        29

        Veljko Simic

        Omonia Lefkoşa > Sivasspor

        30

        Enes Keskin

        Pendikspor > Alanyaspor

        31

        Taras Stepanenko

        Shakhtar > Eyüpspor

        32

        Efkan Bekiroğlu

        Ankaragücü > Sivasspor

        33

        Festy Ebosele

        Udinese/Watford > Başakşehir

        34

        Anderson Talisca

        Al Nassr > Fenerbahçe

        35

        Kamil Piatkowski

        Salzburg > Kasımpaşa

        36

        Ognjen Mimovic

        Kızılyıldız > Fenerbahçe

        37

        Muhammed Gümüşkaya

        Westerlo > Gaziantep FK

        38

        Furkan Bayır

        Alanyaspor > Göztepe

        39

        Can Keleş

        Beşiktaş > Kasımpaşa

        40

        Samet Akaydin

        Fenerbahçe > Çaykur Rizespor

        41

        Enis Bardhi

        Trabzonspor > Bodrum FK

        42

        Ahmed Kutucu

        Eyüpspor > Galatasaray

        43

        Milan Skriniar

        PSG > Fenerbahçe

        44

        Diego Carlos

        Aston Villa > Fenerbahçe

        45

        Emersonn

        Athletico Paranaense > Göztepe

        46

        Romulo Cardoso

        Athletico Paranaense > Göztepe

        (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        47

        Tolga Ciğerci

        Ankaragücü > Sivasspor

        48

        Yalçın Kayan

        Göztepe > Eyüpspor

        49

        Yusuf Sarı

        Adana Demirspor > Başakşehir FK

        50

        Emmanuel Boateng

        Al Orubah > Gaziantep FK

        51

        Hamza Akman

        SonderjyskE > Eyüpspor

        52

        Christopher Operi

        Le Havre > FK Başakşehir FK

        53

        Abdoulaye Yoro

        (Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)

        54

        Danylo Sikan

        Shakhtar > Trabzonspor

        55

        Jonathan Okita

        FC Zürich > Bodrum FK

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Enflasyona rant takozu
        Enflasyona rant takozu
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!