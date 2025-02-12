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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Pastel boyalı bıçakla market soygunu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kameraya yansıdı... Pastel boyalı bıçakla market soygunu!

        Bolu'da, gittiği zincir markette kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları gasp eden 20 yaşındaki İ.D., tutuksuz yargılandığı davada, bıçağı kanlı gibi görünmesi için önceden kırmızı pastel boya ile boyadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:24
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        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
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        Bolu'da olay, geçen yıl 4 Ekim’de akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markete giden İ.D. (20), bir süre dolaştıktan sonra müşterilerin çıkmasının ardından kasaya yöneldi.

        BIÇAKLA TEHDİT VE GASP

        DHA'daki habere göre şüpheli, elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti, kasadaki paraları gasp edip, kaçtı. Şüpheli, olaydan 2 saat sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakaladı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin paraları gasp ettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

        İ.D. hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. İ.D.’nin çaldığı paralar avukatı aracılığıyla markete ödenmesi için adli emanete teslim edildi. İ.D.’nin tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

        BIÇAĞI PASTEL BOYA İLE BOYAMIŞ

        İ.D. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık İ.D.’nin yanı sıra kasada bıçakla tehdit ettiği marketin kasiyeri D.İ. ile marketin müdürü S.Ç de hazır bulundu. Bıçağı kırmızı pastel boyayla boyayarak, kanlı bıçak gibi görünmesini sağladığını söyleyen İ.D., soygun anını şöyle anlattı:

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        "YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM"

        “Kasiyere kendilerine bir şey yapmayacağımı söyleyerek kasadaki paraları vermesini istedim. Daha sonra kasiyer ile birlikte marketin ofis bölümüne geçtik, orada da para vardı. Elimdeki bıçakla ofisteki bilgisayarları bıçaklayarak zarar verdim. Ailemle maddi sorunlarım vardı. Psikoloji sorunlar yaşıyordum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

        "ÇOK KORKTUM ŞİKAYETÇİYİM"

        Kasiyer D.İ. ise “Sessiz ol ve paraları çıkar’ dedi. Çok korktum. Paraları aldı ve sonra ofis bölümüne götürdü beni. Bir ara biz müdürümle birlikte odadaki lavaboya kaçarak, içeriden kendimizi kilitledik. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

        CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

        Market müdürü S.Ç de şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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