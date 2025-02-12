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        Haberler Dünya İki astronot 8 aydır uzayda mahsur! NASA'nın iki astronotu, planlanandan önce dönebilir | Dış Haberler

        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur! NASA'nın iki astronotu, planlanandan önce dönebilir

        Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:34
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        NASA'dan yaptığı açıklamada, SpaceX'in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi.

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        Açıklamada, böylece, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) uzun süreli kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağı kaydedildi.

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        Bu yeni plana göre, Houston şirketi Axiom Space tarafından düzenlenen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların yer aldığı özel uçuş ertelenirken bunun yerine 12 Mart'ta Wilmore ve Williams'ı geri getirmek için yeni kapsül fırlatılacak.

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        ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayı sonlarında Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşünü sağlamalarını istemişti.

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        Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

        Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

        Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

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        İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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