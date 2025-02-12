Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
Kadın cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşette Sercan G. adlı cani, karısı Sibel G.'yi boğarak öldürdü
Giriş: 12.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:47
İstanbul Esenyurt'ta bir binada Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.
CANİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sercan G. gözaltına alındı.
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