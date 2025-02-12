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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! Karısını boğarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü

        Kadın cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşette Sercan G. adlı cani, karısı Sibel G.'yi boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:47
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        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
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        İstanbul Esenyurt'ta bir binada Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

        CANİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sercan G. gözaltına alındı.

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