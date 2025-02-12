Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayına yönelik “şaibe” iddiasıyla başlatılan soruşturmada dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini söyledi. Söz konusu iddiaların CHP üyeleri tarafından dile getirildiğine dikkat çeken Bakan Tunç, somut delil elde edilmesi halinde soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi. İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok’un iade sürecinin nasıl işleyeceğini de anlatan Bakan Tunç, Türkiye’ye iadelerin kararın kesinleşmesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin, dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini söyledi. Bakan Tunç, soruşturmaya konu olan iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğini belirterek, somut delil elde edilmesi halinde dosyanın genişletileceğini ifade etti.

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TİMUR CİHANTİMUR VE EYLEM TOK’UN İADE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrasında annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok hakkında verilen iade kararının temyize açık olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, anne ile oğlunun Türkiye’ye iadesinin kararın kesinleşmesi sonrasında gerçekleşebileceğini söyledi.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır’a gitmişlerdi, oradan ABD’ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.

Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.

Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD’deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim."

CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA CHP kurultayına yönelik başlatılan soruşturma hakkında konuşan Bakan Tunç şunları söyledi: REKLAM "CHP’nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa’da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara’ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi’nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler. "SOMUT DELİL VARSA SORUŞTURMA DEVAM EDER" Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir. 112'NCİ MADDE NEYİ KAPSIYOR? Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112’nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir. REKLAM Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir." İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMALAR Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin, “Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar ‘yargı tacizi’ diyor, aslında yargıya taciz var.” açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yakışıksız sözler söylendiğini ifade eden Bakan Tunç, “Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır.” dedi.

Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargıya yönelik maalesef yakışıksız sözler… “Yargı sopası” dedi dün Sayın Özel. Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar yargı tacizi diyor, aslında yargıya taciz var. Bu soruşturmalar neticesinde bir suç var mı, yargı ne karar verecek, buna tarafsız yargı karar verecek. REKLAM İBB Başkanı hakkında devam eden birkaç soruşturma ve dava var. Bu davalarla ilgili yargı süreçlerini etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. “Seyyar giyotin” gibi yakışıksız bir ifadenin cumhuriyet başsavcısına karşı kullanıldığında orada yargının susmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadeler sorunlu. YSK üyelerine yönelik “ahmak” dediğine yönelik iddia… İstinaf süreci devam ediyor. Uzun süre dezenformasyon yaptılar. Davaya bakan hakim sürgün edildi dediler. Halbuki; o davada tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular. Böyle bir dezenformasyon içerisine girdiler. Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır." CHP’Lİ BELEDİYELERE OPERASYON İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma söz konusu. Bazı belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin terör örgütleri mensuplarıyla irtibatlarının olduğuyla ilgili iddialar söz konusu. Bu soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek, siyasi operasyonmuş gibi sunmak doğru değil. KARTALKAYA YANGIN FACİASI Bakan Tunç, Bolu’da yaşayan yangın faciasına da değindi. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, “Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım.” dedi. REKLAM Bakan Tunç "78 vatandaşımızı kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 6 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Hemen olay yeri inceleme, bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hızlı bir şekilde süreçler başladı" diye konuştu. Bakan Tunç şunları söyledi: "Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım. Büyük bir acı… O acıyı dindirmek mümkün değil. Böyle bir ortamda sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var. Bu soruşturma üzerinden de bir takım polemikler yapıldı. Bazı beyanlar gerçekten milletimizi de oradaki hayatını kaybedenlerin yakınlarını da derinden yaralayan hususlar.