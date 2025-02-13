Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemeli | Dış Haberler

        Donald Trump: Zelenskiy'i seçimleri düzenlemek zorunda kalacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir noktada seçimleri düzenlemek zorunda kalacağını belirtti. Trump diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'muhtemelen' Suudi Arabistan'da görüşeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Donald Trump, Putin'in barış istediğini belirtirken, Joe Biden döneminde ise bu isteğin olmadığını ifade etti.

        Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ilişkin de kritik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın kaybedilen topraklardan vazgeçip vazgeçmeyeceğine dair soruya yanıt veren Trump "O yapması gereken neyse onu yapacak. Ancak seçim anketleri pek iyi gözükmüyor." dedi.

        Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekeceğini belirten Trump, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra seçimleri düzenlemek zorunda kalacağını açıkladı.

        Diğer yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Karargâhında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Trump, 2014 öncesi sınırlara geri dönmenin pek muhtemel olmadığını ifade ederek Pete Hegseth'e katıldı.

        "PUTİN'LE MUHTEMELEN SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

        Trump ayrıca, Putin ile olası görüşmesine dair de öngörüde bulunarak görüşmenin 'muhtemelen' Suudi Arabistan'da gerçekleşeceğini söyledi.

        REKLAM
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!