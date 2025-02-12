ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki taraf da savaşın durdurulması gerektiği konusundaki isteklerini belirterek müzakelerin başlaması konusunda hemfikir oldu.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu, dolar ve yapay zekaya ilişkin de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

TRUMP'TAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.

Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeden Öne Çıkan Başlıklar

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, görüşmede birçok başlık ele alındı.

▪️ Putin ve Trump’ın görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

▪️ Taraflar Orta Doğu’daki çözüm sürecini ve Rusya-ABD ikili ilişkilerini ele aldı.

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▪️ Putin, Trump’ı Moskova’ya davet etti.

▪️ Putin ve Trump, telefon görüşmesinde yüz yüze bir görüşme düzenleme konusunda anlaştı.

▪️ Rus lider, Trump’ın “birlikte çalışma zamanının geldiği” yönündeki tezini destekledi. ▪️ Putin, Trump’a Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. ▪️ Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’da uzun vadeli bir çözümün müzakereler yoluyla sağlanabileceği konusunda Trump ile mutabık kaldı. ▪️ Trump, Putin ile “verimli bir görüşme” yaptığını belirtti. ▪️ ABD Başkanı, Putin ile Ukrayna ve Orta Doğu dahil birçok konuyu görüştüğünü açıkladı. ▪️ Putin ve Trump, Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran’ın nükleer programı hakkında da konuştu. ▪️ Trump, Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki çatışmaların en kısa sürede durdurulmasından yana olduğunu ifade etti. REKLAM ▪️ ABD Başkanı, telefon görüşmesinde Putin ile karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. ▪️ Putin ve Trump, Rusya-ABD ekonomik ilişkilerini de ele aldı. ▪️ İki lider, Rus ve ABD vatandaşlarının değişimi konusunu görüştü; Washington, varılan anlaşmaların uygulanacağını garanti etti. ▪️ Rusya Devlet Başkanı, ABD’li yetkilileri Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere Rusya’da ağırlamaya hazır olduğunu Trump’a iletti. KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR BİLGİLENDİRME Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi. Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi. Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.