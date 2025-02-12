Serdal Adalı tek tek açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricard'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Arroyo ve Ricard'ın tanıtım toplantısında siyah beyazlı kulüpteki son durumu anlattı ve soruları cevapladı.
"GELECEK SEZONUN HAZIRLIKLARI BAŞLADI"
"Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."
DORTMUND VE LIVERPOOL'DAN BEŞİKTAŞ'A
Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız.
Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde’de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United’da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester’da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere’de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor.
Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf (Son Kulübü: Borussia Dortmund) ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak.
"TRANSFERLER İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN PARA ÇIKMAYACAK"
"Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim."
"SAVCILIĞA BAŞVURDUK"
"Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon € ödeme var."
"RAKİPLERİN 2-3 YIL GERİSİNDEYİZ"
"Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız."
"HÜSEYİN BEY'İN SPONSORLARININ HABERİ YOK!"
"Hüseyin Yücel'in seçim döneminde anlaştığı markaları aradık. Bazılarının ticari belgesi yok, bazılarının konudan haberi yok ve sponsorluğa yanaşmıyorlar.
Sağda, solda konuşup, 'Beşiktaş'a sponsorluk getirecektim' diyenlere sesleniyorum! Beşiktaş Kulübü'nün yeri belli, kapısı açık!"
"VOLEYBOLUN ZARARI 100 MİLYON TL OLMUŞ"
"Sosyal medyada voleybol ile ilgili yangın yapıldı, voleybolun zararını 3 Milyon'dan 100 Milyon TL'ye çıkarmışlar! Konuya eğilmemizin ardından yangın başlattılar. Sosyal medyada 180 bin etkileşim yapıldı. Bu işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini ciddiye almıyorum. Kimlerin yaptığını biliyorum. Bu kişiler Beşiktaş'tan ve seçim ortamından para kazanıyor. Camianın içi rahat olsun, inandıklarımızı yapacağız."
"ADAY OLMAK İSTEYEN AÇIKLASIN!"
"Beş ayda durumu toparlamanın imkanı yok. Altı ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız."
"MASUAKU'DAKİ MADDEYİ KALDIRDIK"
"Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum."
"YAZ DÖNEMİNDE GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"
"Santrfor transferi yapmadınız eleştiri aldınız. Yorumunuz nedir?"
Serdal Adalı: "Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız."
"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"
"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?"
Serdal Adalı: "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez."
"TÜRKİYE KUPASI, BAŞKA HEDEF YOK"
"Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz."
"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"
"Bankalar Birliği'ne yer alan tüm bankalar ile görüştük. Nasıl ödeyeceğimiz konusunu masaya yatırdık. En az iki gayrimenkul projesini hayata geçirmemiz lazım. Bu borçları dışarıdan gelecek bir parayla ödeme şansımız var. Geçtiğimiz dönemdeki anlaşmaların ödemesi Mayıs sonrasında bırakılmış. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ve borcumuzu ödeyeceğiz. Çalışmalar var, açıklayacağım. Mayıs ayına kadar inşallah bu Bankalar Birliği konusu çözmüş olacağız."
"DEVLET BU KONUYA EL ATMALI"
"Hakem konusuna müdahil olmak istemedik. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010'da futbol şubesine bakarken gündeme getirdim ama ciddi bir tepki gördüm. Geldiğimiz noktada her kulüp yabancı hakem konusunda hemfikir gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sıkıntıyı sonunda yine Türk hakemlerle çözmemiz gerek. Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı! Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır."
"ALTINORDU'NUN KARARINA ÜZÜLDÜM"
"Altınordu'nun kulüplere oyuncu verme konusu görüşüldü. Hemen gelip, faydalı olacak ancak 1-2 futbolcu olabilir sonucu doğdu. Üstünde çalışıyoruz ama Altınordu'nun genç oyuncuları gönderme kararına da üzüldüm. Altyapı konusu için de ekibimiz var. A Takım haricinde zaten birinci önceliğimiz altyapı."
"BEN HODRİ MEYDAN DEMEM"
“Aday olmak isteyenlere hodri meydan gibi sözlerde bulunmam. Seçimden hiçbir türlü çekindiğim yok ama Beşiktaş'ın seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Hiç kimsenin futbol takımının kötü sonuç almasını beklemesine gerek yok, çıkar 'ben adayım.' derler.”
"3 TANE MALİYETİ YÜKSEK FUTBOLCU VAR"
"Bazı oyuncuların ellerindeki sözleşmelere bakarsanız, kimse Beşiktaş'tan gitmek istemez. Çalışacağız, bir ortak yol bulacağız. Kıymetli futbolcularımız var. Maaşları yüksek olabilir ama üç tane maliyeti çok yüksek yıldız futbolcumuz var. Onların daha faydalı olmasını istiyoruz. Sezon sonunda kime teklif gelir... Onu şimdiden tahmin edemiyorum. Kaç senedir Jean Onana sorunu vardı, çözdük. Cher Ndour'un opsiyonu yoktu ve onun yerine kendi futbolcumuzu getirdik."
"YA BAKAN YA DEVLET DEVREYE GİRECEK"
"TFF ve MHK'de sıkıntı var! Bunu çözemezlerse, ya Spor Bakanı ya da devletimiz devreye girecek! Gidişatları hiç iyi değil!"
"F.BAHÇE VE G.SARAY BİZİM KONUMUZ DEĞİL"
"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil."