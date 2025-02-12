Firmino gerçeği ortaya çıktı: Fenerbahçe devreye girmiş!
Türkiye'de ara transfer dönemi sona ererken Fenerbahçe'nin yaptığı girişimi Suudi Arabistan basınında duyurdular. Sarı-Lacivertlilerin, Roberto Firmino için harekete geçtiği fakat sonuç alamadığı ifade edildi
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son saatlerinde flaş bir isim için girişimlere başladığı ancak sonuç alamadığı ortaya çıktı.
Suudi Arabistan basınından Al-Watan'ın haberine göre Sarı-lacivertli ekip, Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino ile ilgilendi.
Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye katılma fikrine sıcak baktığı ve Türkiye'de forma giymeye istekli olduğu belirtildi.