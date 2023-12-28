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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 5 haftanın en hızlı düşüşü - Para Haberleri

        KKM'de 5 haftanın en hızlı düşüşü

        KKM hesaplarında 22 Aralık haftasında 30.4 milyar lira ile 5 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:46
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        KKM'de 5 haftanın en hızlı düşüşü
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 18. haftasına girdi. BDDK 22 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 651 milyar 832 milyon lira oldu.

        15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 30 milyar 410 milyon lira ile 5 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı. 15 Aralık haftasında KKM'deki erime 18 milyar 698 milyon TL olmuştu.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        22.12.2023 2.651.832 -30.410
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296
        18.08.2023 3.407.949 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.295
        16.06.2023 2.628.313 52.310
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.413
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