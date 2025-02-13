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        Haberler Dünya Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor | Dış Haberler

        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor

        Yapılan bir araştırmaya göre, Rusya'nın savunma harcamaları Avrupa ülkelerinin tamamının savunma harcamalarını aşıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump ise NATO ülkelerini savunmaya daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:15
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        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
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        Rusya'nın savunma harcamalarının Avrupa'nın tamamından fazla olduğunu ortaya çıkartan bir araştırma raporu yayımlandı.

        Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, Rusya'nın bir yılda savunmaya harcadığı rakam, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık'ın toplamından fazla. Rusya'nın savunmaya ayırdığı bütçe 462 milyar dolar olarak tespit edilirken, Avrupa ülkelerinin toplam harcaması 457 milyar dolar olarak belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinin düşük olduğunu vurgularken, böyle sürmesi hâlinde NATO'ya gerekli bütçeyi ayırmayacaklarını duyurmuştu.

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        Ukrayna Savaşı'ndaki harcamalar konusunda ABD, 88 milyar dolar harcarken Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı 130 milyar dolar olarak tespit edildi.

        Durum böyleyken, Avrupa ülkeleri de savunmaya daha fazla harcama yapmaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma bütçesini iki katına çıkaracaklarını ilan ederken, Polonya da savunma bütçesini gayrisafi milli hasılasına oranla %4'e kadar çıkardı. Donald Trump tayin ettiği hedef ise %5.

        Ancak bu hedefe ulaşılamayacağı konusunda şerh düşen ülkeler de mevcut. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, %5 hedefinin kendileri için yakın vadede mümkün olmadığını belirtti.

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