Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri - Galatasaray Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri - Galatasaray Haberleri

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Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ardından bu kez Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, dev kupa için karşı karşıya gelecek.