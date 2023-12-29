Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray 7'nci kez Süper Kupa sevinci yaşamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe ise 4'üncü defa dev kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev derbinin muhtemel 11'leri ve tüm detaylar haberimizde...
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ardından bu kez Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, dev kupa için karşı karşıya gelecek.
17. kez düzenlenecek Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa maçı, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY:
Muslera
Boey
Nelsson
Abdülkerim Bardakcı
Barış Alper Yılmaz
Kaan Ayhan
Torreira
Tete
Kerem Aktürkoğlu
Zaha
Icardi
FENERBAHÇE:
Livakovic
Osayi
Djiku
Oosterwolde
Ferdi
İsmail Yüksek
Fred
İrfan Can Kahveci
Szymanski
Tadic