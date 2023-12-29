Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı!
Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.
Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.
Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos'un basketbolda Kızılyıldız'ı mağlup ettiği maçı salonda takip ederek Ergin Ataman'la buluştu.
OAKA'da oynanan müsabaka öncesinde Fatih Terim taraftarlardan büyük bir alkış alırken, daha sonra Ergin Ataman da parkeye geldi ve tribünleri selamlayarak tecrübeli çalıştırıcıyla bir araya geldi.
Fatih Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı. Fatih Terim, galibiyetin ardından da Ataman'ı tebrik etti.