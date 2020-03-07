Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Fransız ekiplerinden USO Mondeville'in başarılı yıldızı Cansu Köksal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Habertürk'ten Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı. Profesyonel sporla eğitimin bir arada yürümesinin ülkemizde zor olduğunu dile getiren 25 yaşındaki yıldız sporcu, kadın olmanın zorluklarının Türkiye'ye özgü olmadığını, kadınların dünyanın her yerinde sorunlarla karşılaştığını belirtti.

"ÜLKEMİZDE PROFESYONEL SPORU VE EĞİTİMİ BİR ARADA YÜRÜTMEK ZOR"

Spora başladığındaki zorlukları anlatan Cansu Köksal, profesyonellikle eğitimin Türkiye'de bir arada yürümesinin zorluğundan bahsetti ve "Profesyonel sporun ülkemizde eğitimle birlikte yürümesi zor. Genelde biri tercih edilme durumu oluyor. Okul mu spor mu tabii ki sistem bunu biraz zorluyor. Çünkü özellikle üniversitelerde profesyonel sporcuların takvimine bağlı bir eğitim planlaması mevcut değil mesela burada online eğitim daha çok ön plana çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZ HER BRANŞTA BAŞARILI OLABİLİR"

FIBA Avrupa Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2017-18 sezonunda ilk kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi'nin kadrosunun bir parçası olan milli yıldız, kadınların doğru imkanlar verildiğinde her branşta başarılı olabileceğinin altını çizdi. Köksal, Türkiye’de kadınlarımız her branşta başarılı olabilir. Yetenek ve kapasite bakımından eksiklerimiz yok ama altyapılardaki genel sorunlar, bazen başarıları geciktirebiliyor ya da süreklilik konusunda problemler olabiliyor" dedi.

"KADIN HER YERDE ZORLUK YAŞIYOR. AYRIM YAPMA TARAFTARI DEĞİLİM"

Şu anda kariyerini sürdürdüğü Fransa ile Türkiye'de kadın olmanın çok farklı olmadığını dile getiren 25 yaşındaki sporcu, "Kadın her yerde zorluklarla karşılaşıyor. Fransa, Türkiye ya da başka bir ülke olarak ayrım yapma taraftarı değilim. Ülkemizde yaşanan zorluklar tüm dünyanın genel sorunları" yorumunda bulundu.

"DAHA BAŞARILI OLSANIZ BİLE KAZANCINIZ, ERKEKLERİNKİYLE FARKLI"

Kadın ve erkek sporcuların, kendi branşlarındaki ekonomik pastadan aldıkları gelir yüzdelerinin eşitsizliğine dikkat çeken Cansu Köksal, "Bildiğim kadarı ile dünyada hiçbir branşta kadın erkek ücret dengesi eşit değil. En son ABD Kadın Milli Futbol Takımı bu konuda iyi bir PR yaptı ve şartları eşitledi ama genel olarak kadın branşlarında daha da başarılı olsanız, dünya genelinde kazanç dengeleri, erkeklerinkiyle farklı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADININI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEM GEREKTİĞİNE BAĞLI HAREKET EDİYORUM"

Fransa'daki günlerinden bahseden milli yıldız, gelişimine devam ettiğini belirterek "Fransa’ya alışmaya başladım. Elimden geleni yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışırken ülkemi de temsil etmek bir yandan gurur verirken diğer yandan da sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda planlamalarımı yapıyorum. Burada Türk kadın sporcuları en iyi şekilde temsil etmem gerektiğine bağlı hareket ediyorum" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili de konuşan Cansu Köksal bir günün, kadınların yaşadıkları zorlukları duyurmak için yeterli olmadığına dikkat çekerek "8 Mart tabii ki anlamlı bir gün ama kadın, kadın politikaları, kadına özgü düşünceleri bir güne sığdırmak çok hoşuma gitmiyor. Eşit bir dünyada günler değil her zaman bahsi geçen konular konuşulmalı. Bana bir güne sığdırmak gibi geliyor ki bu da birçok sorunun çözümüne yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.