Cansu Kurtçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Söz yazarı ve şarkıcı olan Cansu Kurtçu Demet Akalın, Işın Karaca ve Deniz Seki ile Ala şarkısına yaptığı düetle magazin gündemine geldi. İşte Cansu Kurtçu hakkında detaylar haberimizde...

CANSU KURTÇU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Eylül 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Cansu Kurtçu, 2014 yılında şarkıcı Fettah Can ile dünyaevine girmiştir.

Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını yürütüyordu.

Kurtçu, bir organizasyon şirketi kurdu. Ardından müzisyen Fettah Can ile de CF Müzik adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Kendi şarkılarını ilk kez Gülben Ergen'e verdi. Ergen'e 3 albüm boyunca destek olan şarkıcı, İsmi Sina, Demet Akalın, Murat Boz gibi isimlere de bestelerini verdi. Pınar Aydın ve Fettah Can albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı ve piyasaya sürdü.

Genç müzisyen, 2014 yılında ortağı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.