Careem'in istihdam sayısı 1 milyonu geçti

Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem, hizmet verdiği ülkelerde büyümeye devam ediyor. 2012 yılında kurulan ve şu anda 15'ten fazla ülke ve 120 şehirde 33 milyon kullanıcıya hizmet veren şirket, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda ulaştırma sektörünü geliştirerek binlerce yeni iş yaratmaya devam etmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE TAKSİLER İLE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye’de sadece tahsisli ve tahditli ticari taksiler ile yola devam edeceklerini ancak Careem'in sadece bir taksi çağırma teknolojisi şirketi olmadığını belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, taksi çağırma dışında, ülkelerin trafik durumu ve yasal özelliklerine göre motosikletlerden TukTuk'lara kadar çok farklı ulaşım araçları ile hizmet verdiklerini belirtti.

Esas amaçlarının uygun maliyetlerle ülkelerdeki ulaşım sorununun çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Manna, "Bunu yapabilmek için tüm ülkelerde araçlarımızı çeşitlendiriyoruz. Çünkü kurmuş olduğumuz teknolojik altyapı birden fazla araç türünü destekleyebiliyor. Bu nedenle, faaliyetlerimizin ihtiyaçlara hitap etmesini sağlamak amacıyla bazı ülkelerde BUS, Bikes, TukTuk, Taxis gibi hizmetler oluşturduk. Mısır ve Pakistan’da motosikletleri kullanmaya başlayarak hem sıkışık trafikte ulaşım sağlamaya hem de maliyetleri düşürmeye yardımcı olduk. Araç çeşitlerimizi daha da artırdıkça, hızla bölgenin mobil uygulama bazlı hakim ulaşım hizmetleri tedarikçisi haline geliyoruz." dedi. Türkiye’deki operasyonlarına halkın geneline hitap eden ticari taksiler ile devam ederek kullanıcılara kaliteli bir hizmet sunmak istediklerini belirtti.

Şu anda Careem’in teknoloji ekibinde aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 50 ülkeden 338 kişi çalıştığını ifade eden Manna, toplamda ise 76 milletten 1 milyonu aşkın çalışanları olduğunu vurguladı. Manna, bu çalışanların her birinin farklı perspektiflerini ve uzmanlıklarını şirkete taşıdığını kaydetti.

Türkiye'deki büyümelerinin de devam ettiğini ifade eden Manna, İstanbul’da her ay hızlı bir şekilde büyüdüklerini belirtti. Manna, Careem'in güçlü bir pazar olan Türkiye’de sektör paydaşları ile işbirliği yaparak Türk halkı için yeni iş imkanları yaratmak ve teknoloji platformunu kullandırarak uygun fiyatlı hizmetler sunmak istediğini vurguladı.

HER İKİ TARAFA DA SİGORTA

Careem'in hem kaptanlar hem de müşteriler için güvenli ve güvenilir bir platform olduğuna işaret eden Manna, geçtiğimiz ay başlattıkları yolculuk sigortası uygulamasına da dikkat çekti. Türkiye'deki operasyonlarında hem taksi kaptanları hem de yolcular için yolculuk sigortası yaptıklarını belirten Manna, böylece her iki tarafı da güvence altına aldıklarını söyledi.

HER YOLCULUĞA ÖDÜL PUANI

Ödül programının da kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Manna, kullanıcıların Careem ile yolculuk yaptıkları zaman otomatik olarak ödül puanları kazandığını ifade etti. Manna, bu puanların krediye dönüştürülerek yolculuklarda kullanıldığı gibi hayır kurumlarına bağış için de kullanılabileceğini kaydetti.