Geçtiğimiz hafta Napoli teknik direktörlüğünden ayrılan Carlo Ancelotti'nin Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaştığı iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Everton kulübü yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardı. Haberde pazartesi günü bir araya gelen tarafların anlaşma sağladığı ve artık resmi açıklamanın beklendiği kaydedildi.

Bu haberle birlikte Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un bir sonraki menajeri olması tahmin edilen Carlo Ancelotti'nin bu gelişmelerin ardından Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçının ardından göreve gelmesi bekleniyor.