Şampiyonlar Ligi'nde dün gece gruptan çıkan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi...

Napoli'den dün gece şok bir gelişme yaşandı. Ligde lider Juventus'un 17 puan gerisinde bulunan takımda bir süredir Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk'i ağırlayan İtalyan ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek Liverpool'un ardından 2. olarak gruptan çıkmayı başardı. Maçın ardından basın toplantısında Carlo Ancelotti'ye istifa soruları geldi. 60 yaşındaki teknik adam istifa etmeyeceğini söyledi. Basın toplantısının birkaç sonrasında şok haber geldi. Napoli, Carlo Ancelotti ile yolarını ayırdıklarını duyurdu.

Kariyerinde çok önemli başarılar bulunan Ancelotti, 2018/2019 sezonunun başından Napoli'nin başına gelmişti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ancelotti'nin yerine Milan efsanesi Gennaro Gattuso getirilecek. Ancelotti'nin adı da Premier Lig ekiplerinden Everton'la anılıyor.