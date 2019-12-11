Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Carlo Ancelotti, Napoli'den kovuldu

Serie A'da kötü günler geçiren Napoli, dün gece Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk'i 4-0 yenerek üst tura yükseldi. Maçın ardından teknik direktör Ancelotti, istifayı düşünmediğini söyledi. Maçtan birkaç saat sonra Napoli, Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı

Carlo Ancelotti

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece gruptan çıkan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi...

Napoli'den dün gece şok bir gelişme yaşandı. Ligde lider Juventus'un 17 puan gerisinde bulunan takımda bir süredir Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk'i ağırlayan İtalyan ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek Liverpool'un ardından 2. olarak gruptan çıkmayı başardı. Maçın ardından basın toplantısında Carlo Ancelotti'ye istifa soruları geldi. 60 yaşındaki teknik adam istifa etmeyeceğini söyledi. Basın toplantısının birkaç sonrasında şok haber geldi. Napoli, Carlo Ancelotti ile yolarını ayırdıklarını duyurdu.

Kariyerinde çok önemli başarılar bulunan Ancelotti, 2018/2019 sezonunun başından Napoli'nin başına gelmişti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ancelotti'nin yerine Milan efsanesi Gennaro Gattuso getirilecek. Ancelotti'nin adı da Premier Lig ekiplerinden Everton'la anılıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor ilk transferini yaptı!
FUTBOLTrabzonspor ilk transferini yaptı!
2019'un kralı Vedat Muric!
FUTBOLVedat uçuyor!
Galatasaray'ın PSG maçı muhtemel 11'i! Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son kez sahne alıyor! GS PSG
FUTBOLTerim'den Emin sürprizi!
Fenerbahçe'nin "6" motivasyonu!
FUTBOLFenerbahçe'nin "6" motivasyonu!
Ajax, Valencia karşısında büyük şoku yaşadı! Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz!
FUTBOLDevler Ligi'nde büyük sürpriz!
Inter: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBarça, Inter'i yaktı!
Salzburg: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLLiverpool, sürprize izin vermedi!
Geldi, 'Fethetti', veda bile edemedi: Mauricio Pochettino
FUTBOLGeldi, 'fethetti', veda bile edemedi!
Süper Lig'de 14. haftanın panoraması
FUTBOLSivas bu kez başarabilir mi?
Mario Lemina, Habertürk'e konuştu: Asla vazgeçmemeliyiz!
FUTBOL"Asla vazgeçmemeliyiz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X