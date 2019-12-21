İngiltere Premier Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayıran Everton'ın yeni hocası belli oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Maviler, ünlü İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi resmen açıkladı. Merseyside ekibinin tecrübeli hoca ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, imzanın ardından "Bu zengin tarihe ve çok tutkulu bir taraftara sahip olan bir kulübe gelmek harika. Vizyonum kulübe kupalar sunmak. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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Carlo Ancelotti'nin kariyerinde Milan ile 2, Real Madrid ile de 1 olmak üzere 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası bulunuyor. Ancelotti ayrıca Milan ve Madrid ile de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kez kazandı. 60 yaşındaki İtalyan hoca Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga, Chelsea ile Premier Lig ve Bayern Münih ile de Bundesliga'da şampiyon oldu.