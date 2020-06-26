CarrefourSA kurbanda 2 seçenek sunuyor

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Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor. CarrefourSA’da kurbanlık paketleri 30 Temmuz’a kadar sipariş verilebilecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi’ni Kurban Bayramı’nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre en az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1690 TL’den satılıyor. Bu bedel ayda 187,78 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor. Bu paketiAxess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca 100 TL indirim sağlanıyor. Paket bedeli 1590 TL olurken, aylık 176,67 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor.

CarrefourSA’da bu yıl vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketive Kıvırcık Koç Kurban Paketiolmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. En az20 kilogramlık kemiksizvekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketiise 1790 TL’den satışa sunuluyor. Bu bedeli, kredi kartı ile ayda 198.89TL olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün. Axess kartı olanlara ise kurban kolilerinde 100 TL indirim yapılıyor. Böylece vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketifiyatı 1690 TL’ye düşüyor. Bu bedel de ayda 187.78TL’den 9 taksitte ödenebiliyor.

En az 18 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi’nin bedeli 1590TL. Bu bedel, ayda 176,67 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1490TL’ye sahip olurken, ayda 165,56 TL’den 9 taksitte ödeyebiliyorlar.

Kurban paketi alanlara birer litrelik PepsiTwist veya PepsiMax, FrukoCool Lime, Yedigün Portakal ve LiptonŞeftali’den oluşan 4’lü içecek seti hediye ediliyor.

ONLİNE SİPARİŞ İMKANI

CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satış masalarının yanı sıra online marketi Carrefoursa.com üzerinden de sipariş alacak. Online market Carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler ister marketlerden teslim alınabilecek ya da Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 17 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz olarak teslim edilecek. Bunun yanı sıra müşteriler, Carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları kurbanlık hisse paketini bağışlayabilecekler.

CarrefourSA, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl Balıkesir, Yalova, Malatya ve Afyon’dahijyen ve gıda güvenliği denetiminden geçerek CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onaylanan çiftliklerde özel olarak uzmanlar ve veteriner hekimlerin kontrolünde yetiştirilen yüzde 100 yerli besi kurbanlıkları müşterilerine sunuyor.

Geçen senelerde uygulanan kriterlerin yanı sıra bu yıl, süreçlere Koronavirüs tedbirleri de eklendi. Kesim, parçalama ve paketleme alanlarında personelin maske kullanması, sosyal mesafe kuralına uyması, vardiya girişlerinde ateş ölçümü yapılması ve tüm alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilirken tüm kesim ve paketleme süreçlerindeki personele, ek olarakhijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verilecek.

İLK 3 GÜNDE KESİLECEK

Din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine bayramın 1. günü bayram namazından sonra başlanıp, kurban kesimi 3. günü gün batımında bitirilecek. Bu süreçte yüzde 100 yerli besi kurbanlıklar, CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında kesilecek. Bu sayede hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brusella gibi bakteriyel, viral ve paraziterhastalıklardan korunma sağlanacak.

Kurban kolilerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapılacak, sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzaktan sıcaklık izleme sistemi ile takip edilerek, paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamındaTürkiye Harp Malulü Gaziler – Şehit Dul ve Yetimler Derneği,Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, , Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nakurban bağış olanağı sunuyor. Bu yıl CarrefourSA, kurban derilerini Türk Hava Kurumu’na bağışlayacak.