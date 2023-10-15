Ek iş için çıktığı fabrika çatısından düşen işçi öldü İzmir'de, ek iş olarak çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi, hastanede kurtarılamadı

İzmir'in Bergama ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır bir firmada çalışan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Armanarlı, dün ek iş için Ayazkent Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasının çatısında çalışmaya gitti.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Çatıda çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralanan Armanarlı, kaldırıldığı Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan talihsiz işçinin cenazesinin, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bergama ilçesi Göçbeyli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.