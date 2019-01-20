Cehennem filmi bu akşam saat 19.45'te Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Cehennem filmi oyuncuları kimler? Cehennem filmi konusu nedir? gibi sorular izleyiciler tarafından merakla internette araştırılıyor. İşte, Cehennem filmi detayları...

CEHENNEM FİLMİOYUNCULARI KİMLER?

Tom Hanks Robert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü

Felicity Jones Dr. Sienna Brooks, Langdon’un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

Omar Sy Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı

Ben Foster Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen transhumanist bilim insanı.

Sidse Babett Knudsen Elizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

Ana Ularu Vayentha, Langdon’un peşindeki kadın.

Jon Donahue Richard

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu