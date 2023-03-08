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İBB Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar alınabilecek önlemlere karşı araştırma yapmaya başladı. İBB tarafından 2019'da hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı" İstanbul'da yer alan ilçelerin depreme karşı dayanıklılığı ile ilgili bilgiler paylaşıyor. İşte, Çekmeköy deprem risk haritası...

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  • Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?

    Çekmeköy ilçesi; İstanbul’un Anadolu yakasında yer almak ile birlikte; yüz ölçümü 148.02 km2 olup 21 mahalleden oluşmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 264.508’dir.
  • Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?

    ÇEKMEKÖY BİNA BİLGİLERİ

    Çekmeköy'de 1980 yılı öncesinde 529 adet bina, 1980 - 2000 arası 13.813 adet bina ve 2000 yılı sonrası 6.605 adet bina bulunuyor.
  • Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?

    ÇEKMEKÖY ZEMİNİ NASIL?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtır.

    ÇEKMEKÖY OLASI DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
  • Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?

    İBB tarafından hazırlanan haritada Vs30 parametlerinde 1392 - 700 arasında zemini sağlam Çekmeköy semtleri lacivertten, açık mavi renklere giderek gösterilmiştir. Bu semtler, Merkez bazı bölgeleri, Çamlık, Mimar Sinan, Hamidiye, Askeri Bölge, Kirazlıdere, Aydınlar bazı bölgeleri, Cumhuriyet bazı bölgeleri, Güngören, Soğukpınar, Sultançiftliği, Taşdelen bazı bölgeleri, Orman, Ekşioğlu, Alemdağ bazı bölgeleri, Nişantepe, Reşadiye, Çekmeköy merkez, Ömerli bazı bölgeleri, Koçullu tepeleri.

    Haritaya göre Vs.30 parametresinde 700'ün altında kalan dayanıksız Çekmeköy zeminleri, Sırapınar, Hüseyinli, Koçullu bazı bölgeleri, Ömerli bazı bölgeleri, Çekmeköy merkez bazı bölgeler, Alemdağ bazı bölgeler, Taşdelen belirli kısımlar, Orman belirli kısımlar, Cumhuriyet belirli kısımlar, Aydınlar bazı bögeler, Mehmet Akif, Mimar Sinan bazı bölgeler.
  • Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?

    DEPREM TAHMİNLERİNE GÖRE OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI
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