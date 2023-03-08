İBB tarafından hazırlanan haritada Vs30 parametlerinde 1392 - 700 arasında zemini sağlam Çekmeköy semtleri lacivertten, açık mavi renklere giderek gösterilmiştir. Bu semtler, Merkez bazı bölgeleri, Çamlık, Mimar Sinan, Hamidiye, Askeri Bölge, Kirazlıdere, Aydınlar bazı bölgeleri, Cumhuriyet bazı bölgeleri, Güngören, Soğukpınar, Sultançiftliği, Taşdelen bazı bölgeleri, Orman, Ekşioğlu, Alemdağ bazı bölgeleri, Nişantepe, Reşadiye, Çekmeköy merkez, Ömerli bazı bölgeleri, Koçullu tepeleri.

Haritaya göre Vs.30 parametresinde 700'ün altında kalan dayanıksız Çekmeköy zeminleri, Sırapınar, Hüseyinli, Koçullu bazı bölgeleri, Ömerli bazı bölgeleri, Çekmeköy merkez bazı bölgeler, Alemdağ bazı bölgeler, Taşdelen belirli kısımlar, Orman belirli kısımlar, Cumhuriyet belirli kısımlar, Aydınlar bazı bögeler, Mehmet Akif, Mimar Sinan bazı bölgeler.