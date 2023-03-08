İBB tarafından hazırlanan rapora göre Vs.30 parametresi ele alındığında Büyükçekmece'nin zemininin büyük bir bölümü 200 - 250 değerleri arasında yani oldukça riskli bölge olarak görülüyor.

Büyükçekmece'nin riskli semtleri; Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yenimahalle, Bahçelievler, Türkoba, Güzelce, Sinanoba, Mimaroba, Ekinoba, Muratçeşme, Mimar Sinan Merkez, Dizdariye, Fatih, Atatürk, Cumhuriyet, Pınartepe, 19 Mayıs, Çakmalı, Alkent 2000, Ahmediye,.

Büyükçekmece'nin diğer semtlere göre daha iyi olan bölgeleri ise Karaağaç bazı bölgeleri, Ulus bazı bölgeleri ve Hürriyet bazı bölgeleri.