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Büyükçekmece deprem risk haritası ve olası can kaybı tahminleri

Marmara bölgesinde beklenen deprem nedeniyle vatandaşlar alınabilecek tedbirleri araştırmaya başladı. İBB tarafından yayınlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitaçığı'na göre İstanbul ilçelerinin depreme dayanıklı bölgeleri raporlandı. İşte, Büyükçekmece deprem risk haritası...

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  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BİLGİLERİ

     

    Büyükçekmece, İstanbul’un batısında bulunan bir ilçesidir. Doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleriyle güneyde Marmara Deniziyle çevrilmiştir. İlçede 24 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 254.103’tür
  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    BÜYÜKÇEKMECE BİNA BİLGİLERİ

    Rapora göre 1980 yılı öncesi yapılan bina sayısı 1.303, 1980 - 200 arası yapılan bina sayısı 13. 622 ve 2000 sonrasında yapılan bina sayısı 16. 418 adet.

    İBB BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    BÜYÜKÇEME ZEMİNİ NASIL?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtır.
  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre Vs.30 parametresi ele alındığında Büyükçekmece'nin zemininin büyük bir bölümü 200 - 250 değerleri arasında yani oldukça riskli bölge olarak görülüyor. 

    Büyükçekmece'nin riskli semtleri; Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yenimahalle, Bahçelievler, Türkoba, Güzelce, Sinanoba, Mimaroba, Ekinoba, Muratçeşme, Mimar Sinan Merkez, Dizdariye, Fatih, Atatürk, Cumhuriyet, Pınartepe, 19 Mayıs, Çakmalı, Alkent 2000, Ahmediye,.

    Büyükçekmece'nin diğer semtlere göre daha iyi olan bölgeleri ise Karaağaç bazı bölgeleri, Ulus bazı bölgeleri ve Hürriyet bazı bölgeleri.
  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    BÜYÜKÇEKMECE OLASI BİNA HASAR TAHMİNLERİ

    İBB BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI: Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mu ve deprem bölgesi mi?

    BÜYÜKÇEKMECE OLASI CAN KAYBI SAYISI

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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