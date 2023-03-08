Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş deprem risk haritası ve olası can kaybı tahminleri

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardında İstanbullu vatandaşlar beklenen Marmara depremi için tedbirler almaya başladı. İBB tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı İstanbul ilçelerinin riskli bölgelerini gösteriyor. İşte, Beşiktaş deprem risk raporu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI: Beşiktaş deprem bölgesi mi, Beşiktaş'tan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor?

    BEŞİKTAŞ İLÇE BİLGİLERİ

    Beşiktaş, İstanbul iline bağlı ve 8,4 km uzunluğunda sahili olduğu İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında yer alan ilçe batıda Şişli ve Kâğıthane, güneybatıda Beyoğlu, kuzeyde Sarıyer ilçeleriyle komşudur. 18.01 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 23 mahalle bulunmaktadır. İl merkezine uzaklığı da yaklaşık 11 kilometredir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 182.649’dur.

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI: Beşiktaş deprem bölgesi mi, Beşiktaş'tan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor?

    BEŞİKTAŞ YAPIM YILINA GÖRE BİNA DAĞILIMLARI

    Yapım yılı 1980 yılı öncesi bina sayısı 7.272, yapım yılı 1980 - 2000 arası 5. 195 ve yapım yılı 2000 sonraso 3.570 bina bulunuyor.
  • BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI: Beşiktaş deprem bölgesi mi, Beşiktaş'tan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor?

    BEŞİKTAŞ ZEMİNİ NASIL?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtır.
  • BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI: Beşiktaş deprem bölgesi mi, Beşiktaş'tan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor?

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Beşiktaş’taki binaların ortalama %72’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %20’sinin hafif, %6,5’inin orta, %1’inin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beşiktaş’ta, analiz edilen toplam bina sayısı 16.037’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Beşiktaş’taki binaların ortalama %8’inin (yaklaşık 1.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 14.733 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

     İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI: Beşiktaş deprem bölgesi mi, Beşiktaş'tan fay hattı geçiyor mu, nereden geçiyor?

    7,5 OLASI DEPREMDE BEŞİKTAŞ MAHALLE BAZLI BİNA HASARI TAHMİN
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.