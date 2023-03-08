7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Beşiktaş’taki binaların ortalama %72’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %20’sinin hafif, %6,5’inin orta, %1’inin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beşiktaş’ta, analiz edilen toplam bina sayısı 16.037’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Beşiktaş’taki binaların ortalama %8’inin (yaklaşık 1.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 14.733 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

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